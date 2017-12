Stacie Orrico má tretí album Beautifull Awakening

4. aug 2006 o 17:07 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Američanka Stacie Orrico sa po troch rokoch vrátila na scénu s tretím štúdiovým albumom. V soulovej pohode a s energiou r’n’b speváčka talianskeho pôvodu prichádza s albumom Beautiful Awakening. V rozhlasovom éteri a na televíznych obrazovkách ho v júni predznamenal pilotný singel s názvom I´m Not Missing You. Dvadsaťročná speváčka a skladateľka má za sebou už pomerne dlhú cestu hudobným biznisom. Producenti ju objavili ako dvanásťročnú na Kresťanskom hudobnom festivale Praise in the Rockies, kde sa prihlásila do speváckej súťaže. V štrnástich rokoch vydala debutový album Genuine (2000), ktorý sa s 13-tisíc predanými kópiami stal najlepšie predávaným debutovým albumom kresťanskej hudby v podaní ženskej interpretky. Napokon sa ho predalo viac ako pol milióna kusov a Stacie tak zabezpečil zlatú platňu. Ďalší úspešný titul s jednoduchým názvom Stacie Orrico vydala v roku 2003. Ako 18-ročná už mala na svojom konte 3,4 milióna predaných albumov po celom svete.

Na albume Beautifull Awakening podľa vlastných slov vyrozpráva príbehy zo svojho života. Stacie tvrdí, že teraz má svoj život i kariéru pevne v rukách. Podľa speváčky piesne, ktorých témy sa pohybujú od rozchodov (I’m Not Missing You, Don’t Ask Me to Stay) až po romantické balady (Easy to Love You, Wait) a oslavy rodiny (So Simple), "odrážajú obdobie plné radosti, v ktorom bola súčasťou môjho života láska. V minulosti moja hudba vychádzala z miest, ktoré boli citovo omnoho tvrdšie."