Jackie Chan chce zostať vzorom pre deti

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Akčný filmový hrdina Jackie Chan dnes vyhlásil, že vo svojich filmoch nechce propagovať násilie a sex, pretože by chcel aj naďalej byť vzorom pre deti. "Mám vo filmoch ...

4. aug 2006 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA/AP) - Akčný filmový hrdina Jackie Chan dnes vyhlásil, že vo svojich filmoch nechce propagovať násilie a sex, pretože by chcel aj naďalej byť vzorom pre deti. "Mám vo filmoch veľa akcie, no žiadne očividné násilie. Je tam veľa komédie, no žiadna nemravná komédia," povedal hviezda štýlu kung-fu na tlačovej konferencii vo filipínskej Manile, kde sa chystá otvoriť kaviareň zo svojej siete Jackie Chan's Java Coffee. Chan sa tiež vyhýba akýmkoľvek vulgarizmom v dialógoch a preto aj požiadal režiséra filmu Rušná hodina (1998), aby ich odstránil zo scenára. "Nikdy ma nebudete počuť povedať nadávku začínajúcu na 'f'. Musím byť v tomto veľmi opatrný, pretože som vzorom preveľa malých detí," povedal vyslanec dobrej vôle organizácie UNICEF.

Hongkonský rodák sa okrem hereckej a charitatívnej práce venuje aj svojej sieti kaviarní. V súčasnosti má svoje pobočky v Singapure, Hongkongu a Číne. "Cítim, že na svete je iba málo vecí bez kultúrnych bariér. Sú to napríklad moje filmy a piesne. A teraz samozrejme aj káva. Káva je jazyk sám osebe," povedal herec. Veľká časť ziskov z ďalších jeho aktivít - jeho odevnej značky, fitnessových centier, reštaurácií a značky sušienok ide na charitatívne účely.