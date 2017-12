Kelis vydáva štvrtý album Kelis Was Here

4. aug 2006 o 16:55 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Americká speváčka a skladateľka Kelis vydáva štvrtý štúdiový album. Kelis Was Here vyjde podľa speváčkinej oficiálnej stránky www.kelisonline.com 22. augusta - deň po jej 27. narodeninách. Novinku už v éteri predznamenáva pilotný singel Bossy, ktorý Kelis nahrala s raperom Too $hortom.

Kelis Rogers sa narodila 21. augusta 1979 v newyorskom Harleme. Už odmalička bola predurčená na kariéru v umení alebo šoubiznise - jej otec Kenneth bol džezmen a matka Eveliss, ktorá Kelis viedla k spievaniu, pôsobila ako módna návrhárka. Kelis je príkladom multikultúrneho dieťaťa - jej otec je Afroameričan a predkovia jej matky pochádzali z Portorika a Číny. Ako dieťa spievala v kostolnom zbore a hrala na husle, klavír a saxofón. Ako 13-ročná odišla z domu, ale pokračovala vo vzdelávaní a v šestnástich začala navštevovať Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, kde založila r'n'b trio BLU (Black Ladies United). Po maturite založila spolu s The Neptunes ďalšiu skupinu a s ich pomocou získala svoju prvú nahrávaciu zmluvu. Odvtedy pracovala s najrôznejšími umelcami ako Gravediggaz, Busta Rhymes, Foxy Brown, Lil' Kim, OutKast, P. Diddy, Usher, Moby, Richard X, Timo Maas, Björk, No Doubt, Enrique Iglesias a Too $hort.

Jej debutový album Kaleidoscope (1999) nebol v Spojených štátoch veľmi úspešný - predalo sa ho "len" 290 000 kópií a singel Caught Out There sa dostal iba na 9. miesto rebríčka Hot R&B/Hip-Hop Songs. Celý album sa však uchytil v Európe, kde sa hitmi stali všetky tri single: Caught Out There, Good Stuff a Get Along With You. Vo Veľkej Británii album získal Zlatú platňu za predaj a Kelis dostala Brit Award v kategórii Najlepší zahraničný nováčik. Po tom ako sa pilotný singel Young, Fresh N' New v USA neuchytil, vyšiel druhý album Wanderland (2001) exkluzívne v Európe a Ázii. Keďže v Európe bola úspešná, presťahovala sa na Starý kontinent. Najprv vyrazila na európske turné s U2 a potom s Mobym na turné po USA. Práve počas tohto turné stretla a zamilovala sa do rapera Nasa. Pár sa zosobášil 8. januára 2005.

S tretím albumom Tasty (2003) Kelis konečne dosiahla mainstreamový úspech v USA. Podarilo sa jej to s piesňou Milkshake, ktorá sa vyšplhala na 1. miesto Urban chart a 3. miesto Hot 100 song. To pomohlo albumu Tasty v Amerike dosiahnuť Zlatú platňu za viac ako 540 000 predaných kópií počas dvoch mesiacov. Doposiaľ sa ho predalo už viac ako 760 000 kusov. V Európe bola nahrávka rovnako úspešná. Na Britských ostrovoch dokonca dosiahla platinový status za 300 000 predaných kópií. Singel Milkshake sa prebojoval do desiatky najpredávanejších singlov v Británii v roku 2004. Druhý singel Trick Me v Európe nasledoval v šľapajach toho predchádzajúceho, ale v USA sa mu to nepodarilo. Jej hviezda začala stúpať aj v Austrálii, kde album Tasty získal Zlatú platňu za 35 000 predaných kópií a singel Milkshake so 70 000 kusmi dokonca platinu. Ako singel vyšiel aj výsledok spolupráce s Enriquem Iglesiasom Not In Love. Po úspechu albumu Tasty, vyrazila Kelis ako predskokan na turné Britney Spears The Onyx Hotel Tour 2004.

Okrem vydania albumu vraj Kelis pracuje aj na kuchárskej knihe a vlastnej kolekcii módnych doplnkov.