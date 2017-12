Vrcholia prípravy na otvorenie výstavy reformátor M. Luther

5. aug 2006 o 14:28 SITA

BRATISLAVA 5. augusta (SITA) – V Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v týchto dňoch vrcholia prípravy na otvorenie putovnej výstavy pod názvom Martin Luther reformátor. Spolu s ECAV sú jej organizátormi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Národné osvetové centrum. Bratislava tak bude od 10. augusta do 10. septembra 2006 ďalším európskym mestom, do ktorého táto nevšedná výstava prinesie zaujímavé exponáty, ktoré už videli záujemcovia vo Švédsku, Dánsku, Poľsku a v iných štátoch. Výstavu otvoria v budove Ministerstva kultúry SR. Výstava je pripravená v súvislosti dvoch významných výročí Martina Luthera a to 460 rokov od jeho smrti a 485. výročie Lutherovho príchodu na snem do Wormsu.

V rámci roka Lutherových výročí pripravuje ECAV na Slovensku aj viaceré sprievodné podujatia a programy. Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutoční 4. až 7. septembra teologická konferencia o Lutherovi a 6. septembra uvedú v Novom kostole cirkevného zboru ECAV Bratislava na Legionárskej ulici operu Martin Luther.