Madonna pozvala pápeža na svoj koncert

5. aug 2006 o 18:51 TASR

Rím 5. augusta (TASR) - Americká popová hviezda Madonna pozvala pápeža Benedikta XVI. na svoj koncert v Ríme, ktorý je jednou zo zastávok jej svetového turné. "Pápežovi by sa šou páčila a Madonnu by obdaroval potleskom," citujú talianske noviny La Repubblica speváčkinu hovorkyňu Liz Rosenbergovú.

Pozvaním najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi speváčka reagovala na kritiku Vatikánu, ktorému sa nepáči predvedenie piesne Live To Tell, počas ktorej speváčka s tŕňovou korunou na hlave visí na veľkom kríži. "Benedikt by mal na vlastné oči krásu a ľudskosť, ktorá vyžaruje z Madonninho výkonu," uviedla Madonnina hovorkyňa.

Pred viac ako 70.000 fanúšikmi vystúpi speváčka v nedeľu na Olympijskom štadióne v Ríme. "Nechať sa zo zábavy ukrižovať a to ešte aj v meste pápeža, je akt otvorenej nevraživosti a nezmyselného marketingu," vyhlásil pred pár dňami kardinál Ersilio Tonini. Iní hodnostári koncert odsúdili ako nevkusný a hlúpy.

Umelkyňa spolu s rodinou dorazila do Ríma dnes ráno, kde ju 35 bodyguardov odprevadilo do luxusného hotela.