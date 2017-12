Veľký prievan na letnej scéne

V hudobnej brandži je leto špeciálnym obdobím. Zrazu sa akoby odnikadiaľ vynorí množstvo nových hitov a najrôznej­ších kapiel. Čo ich väčšinou spája je fakt, že kvalita týchto projektov je, diplomaticky povedané, otázna. Tento rok sa však objavilo niekoľk

5. aug 2006

Známi hudobníci Cee–Lo (vľavo) a Danger Mouse dali dokopy nový úspešný nový projekt Gnarls Barkley. FOTO – GNARLSBARKLEY.COM

o zaujímavých nových skladieb a interpretov.

Natruc všetkým pravidlám

Ako inak, na svedomí to má opäť anglo-americká scéna. Nech už to je duo Gnarls Barkley alebo mladá speváčka Lily Allen, v ktorej britský pop práve hľadá svoju spásu. Niet sa čo čudovať: skladby ako Crazy od Gnarls Barkley či Smile od Lily Allen sa dobre počúvajú. Na rozdiel od iných letných hitov si ich radi vypočujete aj druhý či tretí raz. A v tom je ten rozdiel.

Pritom títo interpreti popierajú zákony hudobného i letného šoubiznisu. Namiesto ľahko zapamätateľných trojtónových melódií stavili na nové trendy – samplovanie, syntetizátory a ďalšiu elektroniku.

Ich úspech je svojím spôsobom tak trochu náhoda i paradox. Paranoidno-depresívne texty Gnarls Barkley kolísajúce na pokraji kontrolovaného šialenstva a vedľa toho zmes reggae, dubu, kalypsa, kolotočov s garážovým frázovaním Lily Allen nie sú práve bežnými kombináciami, aké sa dnes dajú počuť od masy iných interpretov.

Mike Skinner v sukni

Životopis speváčky, ktorú zvyknú nazývať aj nový Mike Skinner v sukni, je zaujímavý. Okrem toho, že je dcérou komika Keitha Allena, stihla vystriedať medzi piatym a pätnástym rokom trinásť rôznych škôl.

Nikde si (samozrejme) nenašla priateľov, a tak sa v pätnástich rozhodla, že bude speváčkou. Medzitým stihla ujsť z domu. Vraj, aby si pozrela známy hudobný festival v Glastonbury.

K dokonalosti jej spevu síce ešte nejaký ten krôčik chýba, ale už sa stihla presláviť. Vďaka internetu, špeciálnej blogovej stránke myspace.com, ktorá sa stáva novým marketingovým fenoménom a efektívnym nástrojom zviditeľňovania sa pre začínajúcich hudobníkov.

Dvaja veteráni

Gnarls Barkley je zase produktom dvojice ostrieľaných amerických hudobníkov: speváka s nezameniteľným hlasom Cee-Lo Greena a producenta Danger Mousa, vlastným menom Brian Burton (mimochodom, producent albumu Demon Days od Gorillaz).

Cee-Lo pochádza z Atlanty a má za sebou rozpačitý projekt Goodie Mob. Spolupráca s Newyor­čanom Danger Mousom sa mu však vyplatila. Nie hoci­kto sa dokáže dostať na vrchol britského hudobného rebríčka len vďaka internetu. To povie o Gnarls Barkley viac ako všetky poučky biznisu.

Bola by škoda, keby albumy ako St. Elsewhere od Gnarls Barkley či Alright, Still Lily Allen zapadli prachom len preto, že spadajú do kolónky „letný hit“. Vďaka nim je tohtoročné leto predsa len o čosi bohatšie. A trochu farebnejšie, než na aké sme zvyknutí.