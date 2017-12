V Bratislave a Košiciach zahrá v októbri Deep Purple

7. aug 2006 o 8:05 SITA

BRATISLAVA 7. augusta (SITA) - Hudobná legenda - skupina Deep Purple vystúpi už v októbri na Slovensku. Dva pripravované koncerty budú súčasťou druhej časti turné s názvom Rapture Of The Deep Europe 2006. Deep Purple vystúpi 4. októbra v bratislavskej Expo Aréne a 7. októbra v košickej Steel Aréne. Na oboch slovenských koncertoch skupina predstaví repertoár zo svojho posledného albumu Rapture of the Deep a pripomenie svoje najväčšie hity. Pamätnými sú napríklad Black Night, Hush, Child in Time, či Smoke On The Water.

Kapela vznikla v roku 1968 a za 38 rokov pôsobenia vydala takmer dve desiatky albumov. V Deep Purple sa vystriedal celý rad hudobníkov zvučných mien. Boli medzi nimi napríklad David Coverdale, Ritchie Blackmore alebo Joe Satriani. Ako posledný do kapely prišiel klávesák Don Airey, ktorý skladal piesne a postupne sa stal stálym členom skupiny. V súčasnosti v kapele spieva Ian Gillan, na basovú gitaru hrá Roger Glover, ďalším gitaristom Deep Purple je Steve Morse, klávesové nástroje spravuje Don Airey a za bicími sedí Ian Paice.