Ben Affleck dokončil svoj režisérsky debut v Bostone

7. aug 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 7. augusta (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Ben Affleck dokončil nakrúcanie filmu Gone, Baby, Gone a po záverečnej klapke sa poďakoval všetkým Bostončanom za podporu počas takmer trojmesačného nakrúcania v meste a jeho okolí. "Toto je skvelé miesto na nakrúcanie filmov," povedal Affleck, pre ktorého bol tento projekt režisérskym debutom. "Všetci nám tu obrovským spôsobom pomohli." Affleck, rodák z mesta Cambridge, ktorý získal Oscara za spoluautorstvo na scenári k filmu Dobrý Will Hunting spolu s priateľom Mattom Damonom, nakrúcal svoj nový film v Bostone, ale aj v mestách Chelsea a Quincy. "Veľa ľudí si pre naše nakrúcanie muselo nájsť nové miesta na parkovanie alebo použiť zdĺhavé obchádzky," povedal. Herec, ktorý má s manželkou - herečkou Jennifer Garner dcéru Violet, žil väčšinu tohto leta uprostred Bostonu. Ako povedal, bol to príjemný oddych od Hollywoodu. Predpokladá sa, že film by sa mal v kinách objaviť už na budúci rok. Okrem Affleckovho mladšieho brata Caseyho si vo filme zahrali i Michelle Monaghan, Ed Harris a Morgan Freeman. Film nakrútili na motívy románu Dennis Lehane, podľa ktorého predlohy nakrútili i film Tajomná rieka (2003).