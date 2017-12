Zomrel filmový režisér Daniel Schmid

BRATISLAVA 7. augusta (SITA/AFP) - Švajčiarsky režisér Daniel Schmid zomrel v sobotu v noci vo veku 64 rokov na rakovinu. Vo svojej krajine bol najznámejším režisérom a k jeho filmom patria snímky ako ...

7. aug 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 7. augusta (SITA/AFP) - Švajčiarsky režisér Daniel Schmid zomrel v sobotu v noci vo veku 64 rokov na rakovinu. Vo svojej krajine bol najznámejším režisérom a k jeho filmom patria snímky ako Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz (1999) či Jenatsch (1987). Okrem filmov sa venoval i réžii operných predstavení. Na konci 70. rokov spolupracoval s nemeckým režisérom Rainerom Wernerom Fassbinderom. V roku 1999 vyhral čestného Leoparda na filmovom festivale v Locarne. "Jeden z našich najväčších režisérov zomrel," uviedol Nicolas Bideau, šéf filmovej sekcie na švajčiarskom federálnom ministerstve kultúry. "Daniel Schmid vždy hovoril to, čo si myslel. Niekedy to bolo tvrdé, no podával to i poeticky. Rovnako chcel, aby sme oslávili jeho smrť. Jeho úmrtie uprostred festivalu v Locarne nám dáva príležitosť vzdať mu hold," dodal Bideau. "Som smutný. Bol to dobrý priateľ. Naše filmy boli veľmi rozdielne, no ja som ho veľmi obdivoval," povedal švajčiarsky režisér Alain Tanner.