Chystá sa film o spevákovi skupiny INXS Michaelovi Hutchencovi

BRATISLAVA 7. augusta (SITA/Reuters) - Dvaja hollywoodski filmári sa rozhodli natočiť film o bývalom spevákovi skupiny INXS Michaelovi Hutchencovi, aby zachovali odkaz, ktorý zanechal vo svojom diele.

7. aug 2006 o 18:55 SITA

Projekt Slide Away sa už istý čas rozvíjal, ale hlavným podnetom na nakrútenie filmu sa stala televízna reality show Rock Star: INXS, kde neznámi speváci súťažili o Hutchencovu pozíciu na čele kapely, tvrdí producent Clark Westerman. Westerman bol zhrozený úrovňou tejto show a presvedčil režiséra hudobných klipov a dobrého Hutchencovho priateľa Nicka Egana, ktorý nakrútil aj mnoho klipov skupiny INXS, aby sa ujal vedenia projektu. "Ak to nespravíš ty, urobí to niekto iný. Ale výsledok nebude rovnako dobrý, lebo ty si Hutchenca veľmi dobre poznal," povedal Westerman Eganovi.

Hutchencova smrť v novembri 1997 sa dostala na titulné stránky po celom svete a zdesila fanúšikov. Našli ho v hotelovej izbe v Sydney, kde údajne spáchal samovraždu alebo bol obeťou autoerotickej asphyxie, čo je masochistická úchylka, pri ktorej človek dosahuje orgazmus pri škrtení alebo pridusení. Zomrel vo veku 37 rokov. "Nie je to o tom, čím sa staneme po smrti, ani príbeh o tom, čím človek je. Ukázať chceme cestu života, ktorá sa odohráva v ľudskej hlave," povedal Westerman. Okrem INXS spolupracoval Egan aj s hviezdami ako Oasis, Alanis Morissette, Mick Jagger či Duran Duran.