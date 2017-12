Kapela končí, priateľstvo nie

Skupina Bez ladu a skladu vznikla v roku 1985 v Trenčíne. Do rozpadu v roku 1997 vydala tri albumy. Jej líder Michal Kaščák neskôr založil Neuropu. Michal Kaščák na tohtoročnej Pohode, tentoraz ako spevák.

8. aug 2006 o 11:00 PETER BÁLIK

Skupina Bez ladu a skladu vznikla v roku 1985 v Trenčíne. Do rozpadu v roku 1997 vydala tri albumy. Jej líder Michal Kaščák neskôr založil Neuropu. Kaščák na tohtoročnej Pohode, tentoraz ako spevák FOTO – BLAS.

Ešte raz a teraz skutočne naposledy. Bez ladu a skladu definitívne uzavreli svoju hudobnú dráhu výpravným 2-DVD, zostaveným z dokumentu, vybra—ných videoklipov a cenných koncertných záznamov.

„Pôvodne sme chceli vydať iba koncert z Pohody 2003, ale nakoniec sme minutáž využili naplno. Je to príbeh našej kapely o tom, ako sme vyzerali na začiatku, v strede a na konci. Nevylučujem, že si spolu ešte niekedy nezahráme, ale toto DVD sa dá brať ako formálne uzavretie činnosti Bez ladu a skladu,“ hovorí Michal Kaščák, líder asi najslávnejšej alternatívnej kapely na Slovensku, ktorý sa pri vyberaní archívnych materiálov neubránil zmiešaným pocitom.

„Na jednej strane mi to bolo všetko veľmi blízke, ale zároveň som videl úplne inú skupinu, iných ľudí a inú dobu, “ dodáva hudobník a spevák jednej z mála slovenských skupín, ktorá vo svojich pesničkách kritizovala pomery vo vtedajšom komunistickom Československu, aj keď so zdanlivo neškodnými, až detskými textami.

Z odstupu času speváka prekvapilo, ako sa zmeny v novembri 1989 podpísali na samotnej kapele. „Vtedy sme to tak nevnímali. Na pódiu sme skôr pôsobili statickým dojmom, ale na záberoch z obdobia okolo novembra 1989 mi celý výraz kapely pripadá zvláštny, až divoký. To uvoľnenie bolo veľmi silné.“

Bez ladu a skladu síce ukončili činnosť v roku 1997, ale dodnes sa vracali počas rôznych comebackových koncertov ako naposledy na tohtoročnej Pohode. Kaščák dodáva, že za výnimočnými návratmi je priateľstvo, ktoré dodnes vládne medzi jej členmi.

„Aj na dokumente vidno, že máme k sebe stále blízko. Naša kapela vždy fungovala na dob—rých osobných vzťahoch. Aj keď sme medzi rokmi 2000 a 2003 nekoncertovali, tak sa sme sa stále stretávali na rôznych akciách. Hádame sa tak, ako sme sa hádali predtým, dokonca aj na hudbe. Príbeh Bez ladu a skladu je po hudobnej stránke uzavretý, ale ako priatelia pokračujeme ďalej. Aj teraz cez víkend sme absolvovali akciu s názvom Sud, ktorá vlastne vznikla na nápade našej skupiny. Pijeme tam pivo a tešíme sa zo života.“

Súčasťou DVD je desať videoklipov z rôznych období ich hudobnej dráhy - od raného Netvrďte (1987) až po posledný klip Parné valce (1994). Niektoré z nich ako napríklad Génový inžinier poznačila doba, iné ako napríklad Píšte všetci modrým perom sú pozerateľné aj v súčasnosti.

„Súvisí to s tým, že sme si vtedy mysleli, že film a hudba sú dve naprosto rozdielne veci. Väčšinou nás do niečoho navliekli, niekam postavili a povedali, aby sme robili to a to.

To, že niektoré klipy s nami tvorcovia ako Štefan Seman alebo Miro Šindelka konzultovali, nám vtedy pripadalo divné - aby sa režisér radil so skupinou - a sú najvydarenejšie.“

Kaščák sa už roky naplno venuje organizovaniu festivalu Pohoda, takže na hudbu jednoducho nemá čas. Trpí tým aj jeho kapela Neuropa, čo vznikla na troskách kapely Bez ladu a skladu.

„Odkaz Bez ladu a skladu bol taký silný, že sa obe skupiny nedajú oddeliť. Materiál na nový album Neuropy mám napísaný. Treba si len nájsť čas, a toho mám vďaka Pohode, strašne málo,“ dodáva.