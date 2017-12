Zázrak menom Arctic Monkeys

8. aug 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Britská rocková skupina Arctic Monkeys dosiahla svojím debutovým albumom Whatever People Say I Am, That's What I'm Not fenomenálny úspech. Predalo sa z neho takmer 2 milióny kusov. Frontman skupiny Alex Turner tvrdí, že skupina sa chce radšej zapísať do hudobnej histórie ako mať stenu plnú platinových platní. "Chceme, aby si nás ľudia pamätali ako dobrú kapelu, ktorej hudba sa ich dotkla. Všetko ostatné sú iba čísla. O tridsať rokov si nikto nebude pamätať, koľko albumov sme predali," povedal minulý víkend na začiatku austrálskeho turné. Skupina začala minulý týždeň na Novom Zélande zhŕňať materiál na druhý album. Jeho nahrávanie by sa malo začať v priebehu budúceho mesiaca. Arctic Monkeys majú za sebou dva úspešné vypredané koncerty v Sydney. Informovala o tom internetová stránka www.news.com.au