Liv Tyler si zahrá v dráme Strangers

8. aug 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Hollywoodska herečka Liv Tyler, ktorá sa naposledy objavila v nezávislom filme Lonesome Jim (2005), údajne súhlasila s úlohou v trileri Strangers scenáristu a režiséra Bryana Bertina. Podľa najnovších hollywoodskych správ by sa mal film v amerických kinách objaviť v októbri 2007. Film Strangers je dráma o páre, ktorý v dome na predmestí veľkého mesta zajme skupina troch maskovaných ozbrojencov. Pre Bertina to bude režijný debut a okrem toho k filmu sám napísal i scenár. Liv Tyler by mala stvárniť hlavnú ženskú postavu. Jej hereckého kolegu v hlavnej úlohe produkcia filmu zatiaľ neobsadila. Projekt budú producentsky zastrešovať Nathan Kahane zo spoločnosti Mandate Pictures a Roy Lee s Dougom Davisonom zo spoločnosti Vertigo Entertainment.