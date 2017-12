Herečka, ktorej pódiom je žiletka - Melanie Griffith

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Americká herečka Melanie Griffith sa narodila 9. augusta 1957 v New Yorku. Jej matka Tippi Hedren pracovala ako modelka, neskôr herečka, otec Peter Griffith bol príležitostný ...

8. aug 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Americká herečka Melanie Griffith sa narodila 9. augusta 1957 v New Yorku. Jej matka Tippi Hedren pracovala ako modelka, neskôr herečka, otec Peter Griffith bol príležitostný herec. Manželstvo Melaniených rodičov sa skončilo rozvodom v roku 1961 a Tippi odišla za šťastím do Los Angeles. Zapáčila sa režisérovi Alfredovi Hitchcockovi, ktorý ju obsadil do svojich filmov Vtáci (1963) a Marnie (1964). Onedlho sa znova zosobášila a Melanie tak okrem nevlastného otca Noela Marshalla získala aj troch nevlastných bratov. Svadbe neunikol ani jej otec, ktorý si vzal herečku Nanitu Greene. Melanienými nevlastnými súrodencami sú preto aj herečka Tracy Griffith a jej brat Clay. Melanie navyše vyrastala s tigrami a levmi, ktoré Tippi a Noel chovali pre film Roar z roku 1981, v ktorom aj sama účinkovala.

Začínala ako modelka, keď mala iba deväť mesiacov. Vzdelanie získala na Hollywood Professional School v L. A. Hereckú kariéru odštartovala filmom Smith! z roku 1969 a pokračovala snímkou The Harrad Experiment (1973). Počas natáčania sa zamilovala do 22-ročného a dvakrát rozvedeného Dona Johnsona. Benevolentná Tippi dcére dovolila, aby sa k Donovi nasťahovala. Aj keď modeling rada nemala, účty bolo treba platiť a ak chcela žiť samostatne, musela sa prispôsobiť. Jedného dňa ju kontaktoval Arthur Penn, o ktorom si myslela, že má pre ňu modelingovú ponuku. Keď zistila, že je to režisér a navyše jej ponúka rolu vo filme Night Moves (1975), zostávalo jej iba súhlasiť. Aj keď v skutočnosti nechcela byť ani herečkou, Johnson ju presvedčil, aby to v Hollywoode vyskúšala. Podporoval ju aj samotný Penn, ktorý si k Melanie vytvoril takmer otcovský vzťah. Ona sa mu za to odmenila strhujúcimi nudistickými scénami. Reflektory na ňu upriamili ešte väčšiu pozornosť a so svojím krásnym telom si úlohy mohla začať vyberať. S Johnsonom sa napokon zosobášili, ale ich manželstvo čoskoro stroskotalo na jej hereckom úspechu.

So slávou rástla aj Melaniena chuť a túžba po nových, nepoznaných veciach. Čoraz ťažšie na sebe skrývala známky opitosti a drogového opojenia. Z hollywoodskej hviezdy sa stala narkomanka a filmoví tvorcovia o ňu stratili záujem. Aj napriek tomu dostala ponuku do televízie. Práve na pôde televízneho štúdia stretla svojho druhého manžela Stevena Bauera. Natáčala vtedy inscenáciu She's in the Army Now (1981) a Bauer jej pomohol prekonať drogovú závislosť a problémy s alkoholom. Okrem toho ju presvedčil, aby začala navštevovať herecký kurz Stelly Adler v New Yorku. Hodiny neskôr splatila z honoráru za film Dvojník (1984), do ktorého ju obsadil režisér Brian De Palma. S prehľadom vtedy zvíťazila v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v súťaži, ktorej vyhlasovateľom bola Národná spoločnosť filmových kritikov. Melanie následne uchvátila Jonathana Demmea, ktorý ju obsadil do filmu Divoký víkend (1986).

V tom čase už bola matkou. Jej syn Alexander sa narodil v roku 1985, ale ani on nemohol zachrániť kolabujúce manželstvo. S Bauerom sa čoskoro rozviedli. Melanie sa zakrátko zmierila s Johnsonom a pod jeho vedením sa ako hosťujúca herečka objavila v televíznom seriáli Miami Vice. Jej cena na trhu opäť stúpla, keď ju Mike Nichols obsadil do hlavnej úlohy filmu Podnikavé dievča (1988). Kinový trhák získal nomináciu na Oscara. Melanie mala na dosah Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a získala Zlatý glóbus v rovnomennej kategórii medzi komédiami. Aj keď závislosti jej takmer opätovne zničili kariéru, Nichols ju prinútil absolvovať odvykaciu liečbu. Vtedy požiadala o pomoc bývalého manžela Dana Johnsona a po jej návrate z liečebne sa dali dokopy.

Melanie znova otehotnela a dvojica sa po druhý raz zosobášila krátko po narodení dcéry Dakoty Mayi Johnson. Herečka sa začala sústrediť opäť na kariéru, ale žiadny z jej ďalších filmov odbornú verejnosť nepresvedčil. Najväčším prepadákom bol asi Ohňostroj márnosti z roku 1990. Aj keď jej herecké výkony neboli zlé, zväčša ju režiséri obsadili dosť nevhodne. Nehodila sa jej postava z filmu Záblesk (1992) a rovnako ani postava v snímke A Stranger Among Us (1992). Za lepší možno považovať film Nie som blázon, ktorý vznikol o dva roky neskôr.

Jej súkromný život sa ale začal opätovne rúcať. Johnson, ktorý jej pomohol strániť sa drog, im sám prepadol a Melanie ho opustila. Ďalším dôvodom, prečo od neho odišla, bol jej súčasný manžel, herec Antonio Banderas. Dvojica sa stretla na pľaci pri natáčaní filmu Two Much v roku 1995. Zaraz sa stali predmetom špekulácii bulváru. V čase ich aféry bola Melanie stále vydatá za Johnsona a Antonio za Anu Lezu. Svoj vzťah spečatili sobášom a aj potomkom. Keď sa narodila dcéra Stella del Carmen Banderas Griffith, média im dali pokoj.

Obaja spokojne pokračovali v budovaní svojich kariér. Melanie natočila snímku Feťáci (1997) a televízny film RKO 281, v ktorom si zahrala herečku Marion Davies. Za snímku získala cenu Emmy. Po veľkom úspechu ale nasledoval ďalší z tvrdých pádov. Melanie začala byť závislá na liekoch proti bolesti. Jej manželstvo s Banderasom prešlo viacerými krízami, ktoré súviseli predovšetkým s jej závislosťami. Aj napriek tomu sú stále spolu a vlastnia filmovú spoločnosť Greenmoon Productions. Keď Banderas režíroval film Leto v Alabame, do hlavnej úlohy obsadil manželku a zahrali si v ňom aj dcéry Dakota a Stella. Celá rodina priebežne žije v Los Angeles, Aspene a v španielskej Marbelle.

Od roku 2000 natočila niekoľko viac či menej úspešných filmov, ako napríklad Cecil B. DeMented, Ljuset haller mig sällskap, Lulu sa vracia, Drsná škola, Tempo, Hráči a Srdce to vie.

V roku 2003 upriamila Melanie svoju pozornosť na Broadway, kde účinkovala v muzikáli Chicago. O dva roky neskôr očarila v seriáli Twins.

Spolu s Banderasom dnes podporujú viacero dobročinných organizácii.

