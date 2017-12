Janet Jackson pózovala polonahá na obálke časopisu

8. aug 2006 o 12:07 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA/AP) - Americká speváčka Janet Jackson sa nikdy nebránila odhaľovaniu. Táto 40-ročná mladšia sestra škandalózneho Michaela Jacksona sa po zhodení takmer 30 kilogramov objavila na obálke časopisu Vibe iba v bikinách a v náhrdelníku z mušlí. Prsia si na fotografii pritom zakrýva pravou rukou. Na otázku, či niekedy skončí s fotením dráždivých fotografií, Janet odpovedala: "Samozrejme. Keď budem mať 80. Vtedy to definitívne odpískam."

Pred dvoma rokmi počas vystúpenia so spevákom Justinom Timberlakeom v polčase finále ligy v americkom futbale Super Bowl Jackson odhalila bradavku, čím narobila televíznej spoločnosti vysielajúcej priamy prenos vrásky na tvári. V rozhovore pre septembrové vydanie časopisu Vibe však uviedla, že incident vtipne nazvaný Nipplegate je už minulosť. "Už je to za mnou. Je to staré, je to minulosť. Teraz sa venujem iným veciam. Každý, kto chcel, si do mňa kopol, ale už ma to nezaujíma," povedala.

Jackson tvrdí, že za jej sebavedomím z veľkej časti stojí jej 33-ročný priateľ, hudobný producent Jermaine Dupri. "Zistila som, že mladší muži majú menej problémov s tým, kto som, ako starší muži. Netreba bojovať s ich egom a nesúťažia tak veľmi. Nikdy náš vzťah neohrozovali tým, kto zarobí viac a kto menej," uviedla a ako ďalej povedala, v Duprim našla svojho dokonalého partnera. "Keď sa dívam na Jermainea, vidím seba. Cítim, akoby som sa dívala do zrkadla. Spojenie, ktoré cítim s ním, som necítila pri nikom inom," dodala.

Najnovší album Janet Jackson s názvom 20 Y.O. by sa mal na trh dostať 26. septembra.