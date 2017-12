Dixie Chicks vymenili americké koncerty za vystúpenia v Kanade

BRATISLAVA 8. augusta (SITA/AP) - Americká country skupina Dixie Chicks zrušila niekoľko koncertov zo svojho turné Accidents & Accusations pre slabý predaj lístkov, no ako jej členky uviedli, zrušené ...

8. aug 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA/AP) - Americká country skupina Dixie Chicks zrušila niekoľko koncertov zo svojho turné Accidents & Accusations pre slabý predaj lístkov, no ako jej členky uviedli, zrušené koncerty nahradí inými vystúpeniami. Medzi štrnástimi mestami, v ktorých sa skupina rozhodla svoje vystúpenie zrušiť, sú aj Kansas City, Houston, St. Louis, Memphis a Knoxville. Koncerty v Nashville, Los Angeles, Denveri a Phoenixe skupina presunula na neskoršie termíny. Predpokladá sa, že slabý ohlas u publika spôsobilo i vyhlásenie speváčky Natalie Maines z roku 2003, keď na koncerte v Londýne v súvislosti s vojnou v Iraku povedala, že sa hanbí za to, že Bush je Texasan rovnako ako ona. Rozhlasové stanice hrajúce country hudbu skupinu vylúčili zo svojich play-listov a aj ich najnovší album Taking the Long Way, ktorý sa vynikajúco predáva, nemá veľa priestoru v éteri. Ako v pondelok uviedla hovorkyňa skupiny Kathy Allmand, počet koncertov pre Severnú Ameriku zostáva nezmenený, pričom niektoré z amerických miest nahradia koncerty v Kanade. Hudobné trio vydalo minulý týždeň vyhlásenie, podľa ktorého by chcelo na budúci rok odohrať viac vystúpení.