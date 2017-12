Kúzelná stopercentná Francúzka - Audrey Tautou

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Francúzska herečka Audrey Tautou sa narodila vo francúzskom mestečku Beaumont ako prvé zo štyroch detí zubného chirurga a učiteľky 9. augusta 1978. Niektoré zdroje však ...

8. aug 2006 o 16:03 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Francúzska herečka Audrey Tautou sa narodila vo francúzskom mestečku Beaumont ako prvé zo štyroch detí zubného chirurga a učiteľky 9. augusta 1978. Niektoré zdroje však uvádzajú, že prišla na svet už v roku 1976. Hovorí o sebe, že je stopercentná Francúzka, i keď celý svet uvažuje o jej etnickom pôvode. "Každý si myslí, že som zo Severnej Ameriky, Ázie, Talianska alebo Španielska, ale pokiaľ viem, som stopercentná Francúzka," konštatuje na adresu svojho pôvodu. V ranom detstve chcela byť biologičkou a venovať sa štúdiu primátov, lebo ako hovorí, milovala opice. Pokúsila sa dokonca obvolať všetky obchody so zvieratkami v Paríži, len aby našla nejakú opicu, ktorú by si mohla "adoptovať". Neskôr sa začala zaujímať o herectvo. Po maturite sa preto presťahovala sa do Paríža, kde získala diplom z literatúry, a začala navštevovať hodiny herectva v Cours Florent.

V roku 1998 získala na 9. festivale mladých hercov Béziers cenu v kategórii Najlepšia mladá herečka. O rok neskôr sa zúčastnila súťaže Jeunes Premier, vďaka ktorej získala úlohu v televíznej show Coeur de cible. Tonie Marshall, ktorá si ju všimla v Coeur de cible, jej dala úlohu vo filme ocenenom Césarom Salón krásy Venuša (1999). Táto prelomová úloha jej ale takmer unikla, lebo cestou na casting sa stratila v "labyrinte parížskych uličiek" a prišla viac ako o hodinu neskôr. Keď napokon dorazila, začala plakať a neoblomná režisérka, ktorá ešte našťastie bola na pľaci, jej napokon dala šancu. Audrey si bola úplne istá, že rolu nedostane, takže keď jej zavolali, odpovedala, že sa určite museli pomýliť. Marshall ale neskôr prezradila, že uplakaná a červená Audrey ju okamžite presvedčila, že je tou správnou osobou pre postavu Marie. "Stačilo päť minút, aby mi predviedla samotné jadro tejto postavy - mladé dievča, ktoré by chcelo byť dámou a stane sa ženou," vysvetlila režisérka. Marshall sa nemýlila - Audrey za postavu v jej filme získala svojho prvého Césara v kategórii Najsľubnejšia mladá herečka. V roku 2000 sa objavila v komédiách Vezmi si ma a Le Libertin. O rok neskôr si už získala srdcia divákov na celom svete, keď vo filme nominovanom na Oscara Amélia z Montmartru (2001) stvárnila excentrickú Amélie Poulain. Aj táto postava sa jej ale takmer do rúk nedostala. Jean-Pierre Jeunet totiž chcel, aby Amélie stelesnila britská herečka Emily Watson. Náhoda však chcela, aby si Audrey všimol na billboarde k filmu Salón krásy Venuša práve, keď Watson postavu odmietla. Ešte pred Amélie si zahrala aj v romantickej komédii On je veľký, ja som maličká (2001). Tá si ale nevyslúžila dobré reakcie kritikov a tak ju distribútori odsunuli až za Amélie, čím do kín prilákala viac divákov. Nasledovala jej prvá anglická snímka - thriller Pekné svinstvo (2002) režiséra Stephena Frearsa. Romantický thriller Ľúbi ma, neľúbi ma (2002) Laetitie Colombani priniesol nezvyčajný obraz Audrey - romantické a zasnívané dievčatko sa zmenilo na erotomanku posadnutú ženatým mužom. V tom istom roku sa objavila aj v menšej roli úspešnej španielsko-francúzskej snímke Erasmus alebo Priatelia po španielsky. Jej americkým debutom bola romantická komédia Happy End (2003), ktorá však zbierala takmer výlučne negatívne ohlasy. Po niekoľkých menej úspešných snímkach, ale prišla druhá ponuka od Jean-Pierra Jeuneta. Zahrala si tak hlavnú úlohu - dievča, ktoré hľadá svojho údajne mŕtveho snúbenca uprostred prvej svetovej vojny, v adaptácii románu Sébastiena Japrisota Príliš dlhé zásnuby (2004). Za stvárnenie Mathildy si vyslúžila ďalšiu nomináciu na Césara. V roku 2005 nasledovalo pokračovanie snímky Erasmus s podtitulom Priatelia sú späť. Naposledy sa objavila v adaptácii kontroverzného bestselleru Dana Browna Da Vinciho kód (2006) po boku Jeana Rena, Toma Hanksa a Iana McKellena.

Spracované podľa: www.imdb.com, www.csfd.cz, www.tv.com, en.wikipedia.org, www.askmen.com.