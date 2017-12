Christina Aguilera neľutuje nič, čo si kedy na seba obliekla

8. aug 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Americká popová speváčka Christina Aguilera sa odmieta trápiť tým, že ju módne časopisy často zaraďujú na zoznam najhoršie oblečených osobností. Ako tvrdí, časté experimentovanie so šatami jej pomáha odhaliť vlastnú osobnosť. Ako táto výstredná hviezda tvrdí, nikdy neľutovala nič, čo si kedy na seba obliekla, pretože jej vlastný štýl v obliekaní iba podtrhuje jej identitu. Vďaka šatám je dnes presne tým, čím chce byť. "Vždy som dôverovala svojmu vnútornému vkusu a neľutujem ani jedno zo svojich rozhodnutí. Pomohlo mi to stať sa osobou, ktorou som dnes," povedala speváčka pre stránku Contactmusic. "Je to súčasť rastu a učenia, zmeny a vývoja, stávania sa človekom. Preto by som na sebe v tomto smere nezmenila vôbec nič," dodala.