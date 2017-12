Hore–dolu, v kinách aj v bani

“Chceli sme sa oslobodiť od ťažkopádnosti a jednoznačnosti. Tohtoročná téma súvisí s hravosťou festivalu,“ hovorí pre SME Daniela Chlapíková z organizačného tímu filmového seminára 4 živly. Čím je hravý? Témou hore -dolu. V nej sa nesie 8. ročník 4 živlov

Kto pozná topografiu Banskej Štiavnice, kde od štvrtka do nedele komorný filmový festival bude, pochopí, že organizátori odkazujú témou nielen na filmy. Hlboké tajchy s ľadovo studenou vodou striedajú výstupy na Sitno, tmu baní kompenzuje rozptyl svetla na hladine vody. Autobusy a autá v tejto oblasti spomaľujú. Serpentíny sa zatáčajú ostro a strmo. Nepotrebujete veľa energie ani času, aby ste boli chvíľu hore a hneď dolu.

Opis krajiny nie je emotívnym výlevom milovníka tohto priestoru. Je to aj malá rozcvička na to, čo všetko na návštevníkov 4 živlov čaká. Hrôzostrašné filmy s temnou tematikou sa budú v sobotu podvečer premietať v Banskom múzeu v prírode. „Dúfame, že v stopercentnej vlhkosti bane technika nezlyhá,“ uvažuje Silvia Klasová, ďalšia členka organizačného tímu.

Tí, ktorí trpia klaustrofóbiou, asi viac uvítajú premietanie počas záverečnej párty takmer na streche klopačky.

Festival sa začne zajtra na poludnie filmom Kanály Andrzeja Wajdu z posledného roku druhej svetovej vojny. Zachytáva atmosféru v podzemných kanáloch, kam sa vojaci odboja skryli pred nemeckou presilou. Vytiahnuť návštevníkov festivalu zo skľučujúceho prostredia by sa mohlo podariť večernému koncertu, na ktorom sa predstavia aj tradičné Živé kvety a Dlhé diely.

Ďalšou tradíciou je, že snímky uvádzajú filmoví teoretici Martin Ciel a Martin Kaňuch. Novinku predstavuje festivalový hosť – holandský režisér Gert de Graaf. V piatok večer uvedie snímku More, ktoré myslí. Keď ju videli pred niekoľkými rokmi v Uherskom Hradišti, vyvolala nadšenú odozvu. De Graaf zobrazuje scenáristu, ktorý píše scenár k filmu a súčasne to, o čom píše, aj prežíva. V jednom momente zneistie: píše on scenár, alebo sa už stal jeho súčasťou a koná podľa scenára?

Zmätený je aj divák. Otázky nad realitou nie sú trhané, filozofovanie o tom, či žijeme sny alebo snívame realitu, kladie de Graaf hravo a zaujímavo. Nekonvenčný spôsob rozprávania v slučkách a z nových uhlov podporuje aj provokujúca vizuálna stránka filmu. Vďaka hre s perspektívou je aj divákovi jasné, že veci nie sú len tým, čo vidí.

Filmová ponuka skáče hore–dolu aj v čase. Najstaršia snímka je Chamtivosť od Erica van Stroheima z roku 1924, z päťdesiatych rokov sa bude premietať Zemanov Vynález skazy, zo šesťdesiatych jeden z najznámejších českých sci-fi filmov Ikarie XB1. Sedemdesiate aj osemdesiate roky zastupujú ruské snímky Červená kalina či love story Malá Viera. Od Jeana-Pierra Jeuneta, ktorého u nás preslávila najmä Amelia z Montmartru, uvidíme film Delikatesy.

Zo súčasnejších titulov sa premietne film s hviezdnym obsadením Svet zajtrajška a francúzska snímka Strach a chvenie. Vznikla podľa bestselleru belgickej spisovateľky Amélie Nothombovej a hore–dolu sa v nej prejavuje skôr na rebríčku sociálnej hierarchie. Dole to ide závratnou rýchlosťou.

Kino Akademik má kapacitu 120 miest, no premietať sa bude aj v kaviarňach a v amfiteátri. Neakreditovaní návštevníci si môžu kúpiť vstupné na jednotlivé filmy.