Tom Petty sa začína zaujímať, koľko má rokov

O tom, ako zohnal v nekonečnom vesmíre spriaznenú dušu, spieva Tom Petty na svojom albume Highway Companion. Jeho najnovšia sólovka je v Amerike udalosťou letnej sezóny. Je podporená veľkým koncertným turné s dlhoročnou sprievodnou kapelou The Heartbreake

9. aug 2006 o 14:00 PETER BÁLIK

rs.

Nečakajte však od tohto 56-ročného hudobníka, ktorého medzi seba do superskupiny Traveling Wilburys prijali také veličiny ako Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne alebo Roy Orbison, žiadne veľké zázraky.

Highway Companion nie je prehliadkou hitov ako Free Fallin, Learning To Fly či Refugge. Je to možno jeho najosobnejší album v tridsaťročnej kariére.

Petty je pozoruhodnou postavou amerického rokenrolu - nikdy nebol sociálnym glosátorom ako Bruce Springsteen, ani šikovným a poetickým textárom ako Dylan, ale jeho pesničky zľudoveli. Dnes patria do zlatého fondu americkej pop-music.

Časopis Rolling Stone napísal, že svetlovlasý muzikant nikdy neurobil vyslovene hlúpy album. Píše jednoduché pesničky, a také obyčajné, že sa iní hudobníci čudujú, prečo na ne neprišli sami.

Highway Companion vychádza po štyroch rokoch od vydania jeho najkontroverznejšej platne Last DJ. Na nej skritizoval skorumpovaný hudobný priemysel od nahrávacích firiem až po rádiá.

V čase naprogramovaných setlistov a marketingových prieskumov sa niektorí americkí dídžeji urazili a odmietli hrať titulnú pieseň z albumu. V žalúdku im ležala veta: Je tu posledný dídžej/hrá si, čo sa mu zachce!

Petty bol vždy rebelom. Keď v roku 1981 zistil, že jeho album presunuli hlavy z jeho domovskej firmy MCA do najvyšších cenových kategórií, osobne zorganizoval pred sídlom firmy demonštráciu. Vybojoval si, aby firma znížila cenu na základnú, ľudovú.

Na aktuálnom albume sa zaoberá osobným životom. Vracia sa k bolestivému rozvodu v polovici sedemdesiatych rokov, k ťažkému detstvu, ktoré prežil na Floride, ale aj svetlým stránkam života. Petty sa druhýkrát oženil a zdá sa, že našiel opäť pokoj.

Jeho minulosť je v novinke prítomná aj v osobe producenta Jeffa Lynnea ako aj v gitaristovi Mike Cambellovi, dlhoročnému členovi Heartbreakers.

Klasický Pettyho zvuk, čiže akýsi hybrid medzi zvonivými The Byrds a ostrými The Rolling Stones, sa objavuje iba zriedka. Highway Companion je pokľudný až folkový album. Z jeho tempa vybočuje iba titulná Saving Grace, pocta anglickým rythm—andbluesovým kapelám šesťdesiatych rokov ako The Yardbirds alebo The Animals. To je hudba jeho detstva.

Petty je na rázcestí. Stiahol sa do ústrania, rozhovory poskytuje iba výnimočne a s fanúšikmi komikuje iba prostredníctvom koncertov. Pre Rolling Stone povedal, že po muzikantskom živote na ceste si človek ani nevšimne, že starne. „Nechcem sa na konci života otočiť a zistiť, že môj život bola veľká rokenrolová šou. Chcem žiť svoj život podľa toho, koľko mám rokov,“ dodáva vážená postava amerického rokenrolu.