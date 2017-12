Súčasná bohéma prichádza až z New Yorku

Neexistuje žiadny iný deň, iba dnešok - aj takýmto sloganom sa prezentuje broadwayský muzikál Rent čiže Nájom, ak by chceli inscenátori prekladať názov tohto cenami ovenčeného kusu do slovenčiny. Príbeh súčasnej bohémy z New Yorku inšpirovaný Pucciniho Bo

9. aug 2006 o 10:30 Zuzana Uličianska

Na kastingu sa zúčastnila aj Katarína Hasprová (tretia sprava), v čiapke režisér Georg Malvius. FOTO SME – PAVOL MAJER

hémou autora Jonathana Larsona by sa mal už koncom februára objaviť aj v Bratislave v produkcii agentúry V3 v spolupráci s nemeckým partnerom.

Mená tvorcov sú určite zaujímavé - švédsky režisér Georg Malvius má na svojej internetovej stránke ukážky z početných operných i muzikálových produkcií veľkého formátu, nateraz pôsobil predovšetkým v Škandinávii. Choreograf Igor Barberic je chorvátskym Ďurovčíkom, skúsenosti s veľkými scénami má aj anglická scénografka Ellen Cairns.

Na kastingu aj známe tváre

Minulý týždeň sa v Bratislave hľadalo štrnásťčlenné obsadenie slovenskej verzie. Úspešní slovenskí herci by však mohli zapadnúť aj do výberu, ktorý by mal následne absolvovať európske turné.

Uprostred letnej sezóny sa herci v Bratislave hľadali len ťažko, doplňujúci konkurz bude v septembri. Na obrovskej scéne Istropolisu boli začínajúce speváčky bez hereckej skúsenosti pri konkurze trochu stratené. Na kasting však došla aj Katarína Hasprová i Marta Potančoková ašpirujúce na rolu Mimi, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Viliam Csontos či Soňa Jányová.

Producent Vladimír Volečko verí úspechu produkcie, ktorá si pre Slovensko predkúpila práva na štyridsať predstavení. Okrem 1100-miestneho bratislavského Istropolisu by sa mal muzikál Rent objaviť aj v niektorých iných mestách s veľkými divadelnými sálami, ako sú napríklad Nitra či Prešov.

Rent je po niekoľkých rokoch novým pokusom o komerčnú divadelnú produkciu. I divácky veľmi úspešný muzikál Drakula mal na Slovensku na rozdiel od Česka problém s návratnosťou investícií, veľmi úspešne nedopadla ani Pomáda.

Príbeh zo súčasnosti bude pravdepodobne scénicky menej nákladný, aj tak však idú inscenátori do rizika. Volečko tvrdí, že by lístky nateraz nemali presiahnuť 550 maximálne 650 korún, čo je síce štandardná suma, ale len pre Bratislavu. Priemerný lístok na muzikál Na skle maľované, ktorý produkovala štátom dotovaná Nová scéna, stál okolo 470 korún, na Hello Dolly! to bolo 580 korún.

Rent má byť pre všetkých

Ceny muzikálových lístkov v iných mestách sú však nižšie. Prešovská Báthoryčka sa v divadle dotovanom samosprávou predáva po 180 a 220 korún.

Rent patrí k novším muzikálom, premiéru mal v roku 1996, kým tituly, ktoré paralelne ponúkajú iné divadlá, voňajú trochu starinou. Muzikál Neberte nám princeznú! má 25 rokov, Rocky Horror Show 33, Hello, Dolly! 44, Divotvorný hrniec takmer 60 rokov.

Otázkou však je, či príbeh tanečníčky Mimi Marquez, závislej od drog a chorej na AIDS a jej priateľa hudobníka Rogera, ktorý chce pred smrťou stihnúť napísať aspoň jednu dobrú pesničku, zarezonuje u slovenských divákov.

Produkcia ho však sľubuje realizovať ako „široko—spektrálne“ predstavenie pre všetky vekové skupiny.

Storeprízové ťaháky

Jedným z doteraz najúspešnejších muzikálov na Slovensku bol Fidlikant na streche režiséra Jozefa Bednárika, ktorý mal len v nitrianskom Divadle Andreja Bagara s kapacitou 600 miest vyše 140 repríz. Produkcia sa nanovo naštudovala aj Prešove. Aj muzikály Zorba či Báthoryčka dosiahli v Nitre vyše sto repríz, k takému počtu sa môže ešte priblížiť aj Adam Šangala. Hlavným ťahákom nitrianskej sezóny je však Divotvorný hrniec.

Na Novej scéne od začiatku septembra začínajú s muzikálom Neberte nám princeznú!, ktorý chcú nasadzovať až desaťkrát v mesiaci. Z dvoch posledných novoscénických premiér sa viac uchytil remake Na skle maľované, ktorý od septembra dosiahol osemdesiat repríz a 43-tisíc divákov, šesťdesiat predstavení Hello, Dolly! videlo videlo 26-tisíc divákov.

Istým sklamaním je pre divadlo Aréna Rocky Horror Show, licenciu na 52 predstavení si predĺžili do konca roku, nateraz odohrali len asi polovicu predstavení.