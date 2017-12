Thom Yorke pochválil postoj Arctic Monkeys

9. aug 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Frontman britskej rockovej formácie Radiohead Thom Yorke pochválil neústupčivý postoj členov mladej britskej kapely Arctic Monkeys. Ako spevák tvrdí, množstvo mladých umelcov sa dnes pre úspešnú kariéru pokojne nechá hudobným priemyslom vykorisťovať. Hudobník, ktorý tento rok získal nomináciu na prestížnu cenu Mercury music prize, verí, že mladí rockeri majú sľubnú budúcnosť, vďaka ich nezávislému zmýšľaniu. "Najviac sa mi na nich páči to, že nikomu nedovolia, aby ich do niečoho tlačil. Pre mňa je to veľmi podstatné, najmä preto, že sa nachádzajú práve tam, kde chcú," dodal Yorke.