Kocúr v čižmách - Antonio Banderas

9. aug 2006 o 13:25 SITA

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Herec José Antonio Domínguez Bandera, známy ako Antonio Banderas sa narodil 10. augusta 1960 v španielskej Malage. Ako malý túžil po kariére profesionálneho futbalistu. Sen o majstrovských góloch a skandujúcich fanúšikoch sa mu ale rozplynul, keď si ako 14-ročný zlomil nohu. Láska k futbalu mu však ostala a dodnes je verným fanúšikom bieleho baletu - Realu Madrid. Vďaka úrazu sa dostal k fyzicky menej náročnému divadlu. Študoval na Škole dramatického umenia v rodnej Malage, neskôr hral s menšími divadelnými zoskupeniami. V roku 1981 sa presťahoval do Madridu a stal sa členom uznávaného Národného divadla. Antoniov otec José Domínguez bol policajt, jeho matka Ana učiteľka. Antonio má mladšieho brata Francisca.

Banderas bol spočiatku divadelný a televízny herec. Vo filme debutoval v roku 1982. Išlo o snímku Pestańas postizas. V 80-tych rokoch celkovo účinkoval zväčša iba v španielskych, alebo španielsko-argentínskych koprodukčných filmoch. Jeho začiatky sa spájajú aj s komédiou režiséra Pedra Almodóvara Labyrint vášní. Nasledovali snímky El Seńor Galíndez, Y del seguro... líbranos seńor!, El Caso Almería, 27 horas, Delirios de amor, či El Placer de matar. Pod vedením režiséra Almodóvara hral aj v snímkach Matador, Zákon túžby, Ženy na pokraji nervového zrútenia a Spútaj ma. Kým sa dostal do Hollywoodu, natočil ešte asi desiatku filmov v Španielsku. Jeho kuriérny postup nastal v roku 1992, kedy hral vo filme Mambo Kings. Keďže v čase natáčania nevedel po anglicky celý svoj text sa učil foneticky. Prvý americký film, v ktorom však účinkoval bol dokument s názvom S Madonnou v posteli z roku 1991.

V Almodóvarových filmoch sa často ocital v intímnych scénach, dokonca takých, na ktoré nebolo oko amerického diváka zvyknuté. Za Atlantikom ale na neho čakali skutočné veľké filmové role. Účinkoval napríklad v oscarovej Filadelfii z roku 1993, kde si zahral homosexuálneho partnera Toma Hanksa. Nasledovali menšie a väčšie úspechy vo filmoch Dom duchov, Interview s upírom, Nehovor s cudzincami/Schôdzka s cudzincom, Rapsódia v Miami, Desperado a Evita. Za muzikál Evita po boku Madonny si vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus. Okrem toho žiaril v snímkach Zorro: Tajomná tvár a rok 1999 ukončil snímkou Boxeri. Práve na filme Desperado spolupracoval s režisérom Robertom Rodriguezom, ktorý ho obsadil aj do trilógie Spy Kids (Spy Kids, Dvaja pátrači: Spy Kids 2, Dvaja pátrači 3-D: Game Over).

Od roku 2000 účinkoval v niektorých hollywoodskych trhákoch, ako napríklad Frida. Svoj hlas prepožičal do animovaného filmu Shrek 2 a hral v Legende o Zorrovi.

Ako režisér vytvoril film Leto v Alabame, do ktorého obsadil svoju manželku Melanie Griffith a dcéru Stellu. Tento rok sa mal ale podieľať aj na réžii filmu El Camino de los ingleses.

V roku 2003 sa objavil v broadwayskom muzikáli Nine, vytvorenom podľa predlohy filmu 8 1/2. Za výkon získal niekoľko ocenení a zároveň ho nominovali na prestížnu divadelnícku cenu Tony Award v kategórii Najlepší muzikálový herec.

Už onedlho začne natáčať film Conquistador, v ktorom si zahrá španielskeho cestovateľa Hernana Cortesa. Začiatok filmovania je naplánovaný na september tohto roku v Španielsku, Mexiku a Južnej Amerike. Okrem toho sa pripravuje na uvedenie tretieho pokračovania obľúbenej rozprávky o zelenkavom obrovi Shrek 3, ktoré je naplánované na rok 2007. Filmového kocúra v čižmách, ktorému požičal svoj hlas, ale veľmi v láske nemá.

Banderas je druhýkrát ženatý. S prvou manželkou Anou Lezou sa zosobášil v júli 1987. Rozviedli sa po deviatich rokoch. V roku 1995 sa totiž na natáčaní filmu Two Much zoznámil s Melanie Griffith. Ich svadba sa konala 14. mája 1996. Majú spolu dcéru Stellu del Carmen Banderas Griffith, no Antonio sa stará aj o manželkine deti z predošlých manželstiev.

