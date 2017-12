BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Letný filmový seminár 4 živly sa začne už vo štvrtok. V poradí ôsmy ročník Letného filmového seminára 4 živly potrvá až do nedele na viacerých miestach Banskej Štiavnice.

9. aug 2006 o 18:30 SITA

Organizátori seminára zvolili za hlavný motív tohto ročníka slovné spojenie Hore a dolu. Nechceli tým zvýrazniť len trasy, ktoré musí prejsť každý návštevník historického mesta na kopcoch, ale aj súvislosť s filmovými dielami, ktoré častokrát konfrontujú protipóly. Tak ako po minulé roky i tento raz čakajú účastníkov seminára lektorské úvody filmového teoretika a pedagóga VŠMU Martina Ciela a filmového teoretika, šéfredaktora časopisu Kinoikon Martina Kaňucha. Program 4 živlov ponúkne 14 celovečerných filmov a tri prekvapenia z archívu k téme letného filmového seminára - Hore a dolu.

Účastníkov tak čakajú diskusie o snímkach Ga, Ga – Sláva hrdinom (Piotr Szulkin, Poľsko, 1985), Slzy padali (Georgij Danelija, Rusko, 1982), Krysař (Jiří Bárta, ČR, 1985), Strach a chvenie (Alain Corneau, Francúzsko/Japonsko, 2003) a ďalších filmoch. I tento rok je súčasťou programu filmová projekcia spojená so živým hudobným sprievodom. Program doplnia večerné projekcie v letnom kine na amfiteátri. Organizátori i tento rok prinesú zaujímavé filmy nielen do klasických filmových priestorov Banskej Štiavnice, do kina Akademik a amfiteátra, ale rozšíria premietanie i na iné zaujímavé miesta. Medzi tradičné sprievodné aktivity patria videoprojekcie v kaviarni Art Café. Kaviarenské premietania ponúknu výber krátkych filmov študentov VŠMU, kolekcie diel z medzinárodného študentského festivalu ÁČKO, minútové filmy festivalu AZYL a krátke filmy u nás málo známej baskickej filmovej produkcie. Ojedinelým podujatím bude špeciálne premietanie v podzemných priestoroch skanzenu Banského múzea v prírode. Letný filmový seminár ponúkne aj koncerty či súťaž mobilných digitálnych filmov s názvom BShot, nakrútených v digitálnej podobe čímkoľvek - mobilným telefónom, fotoaparátom či kamerou. Najlepšie snímky budú zverejnené na webstránke organizátorov seminára a víťaza čaká cena. Svoje mobilné filmy môžu súťažiaci posielať na adresu: 4zivly.bshot@gmail.com do konca augusta. Výsledky súťaže BShot vyhlásia 29. septembra. Podrobnejšie informácie sú na http://www.4zivly.sk.

Hlavný organizátorom Letného filmového seminára 4 živly Hore a dolu je občianske združenie štyri živly. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.