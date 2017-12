Gitarista skupiny Rolling Stones Ronnie Wood vydá vlastné CD

9. aug 2006 o 16:50 SITA

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Gitarista legendárnej skupiny Rolling Stones Ronnie Wood pravdepodobne v septembri vydá retrospektívny dvojalbum, ktorý bude obsahovať jeho sólové diela a projekty s kapelami Rolling Stones, Faces, Jeff Beck Group a inými. Album s názvom Ronnie Wood Anthology: The Essential Crossexion bude obsahovať 37 skladieb vrátane do dnešného dňa nevydaného duetu s dlhoročným priateľom Rodom Stewartom You Strum and I'll Sing.