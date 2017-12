Winona Ryder hľadá lásku

10. aug 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Hollywoodska herečka Winona Ryder by si želala, aby bulvárne správy o jej búrlivom milostnom živote boli aspoň sčasti pravdivé. V skutočnosti je totiž táto 34-ročná hviezda veľmi osamelá a podľa jej slov netúži po ničom viac ako po láske. Herečka s krádeži v obchode v roku 2002, ktorú riešil až súd, uniká pozornosti médií, no z času na čas sa vynoria špekulácie o jej románikoch s viac či menej známymi kolegami zo showbiznisu. Podľa bulvárnych denníkov medzi jej priateľmi mali byť i herec Heath Ledger či spevák Ryan Adams. Herečka však naznačila, že žiadna z týchto správ nie je pravdivá, aj keď by si veľmi želala, keby aspoň jedna bola. "Keď čítam o všetkých tých schôdzkach, ktoré som údajne mala mať, je to ako žiť svoj život iba sprostredkovane," povedala herečka pre stránku Contactmusic. "Je to iba niečo, čo by som naozaj chcela. Často rozmýšľam o tom, že by mi ľudia, ktorých bulvár so mnou spája, mohli zavolať," dodala.