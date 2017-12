Johnny Depp sa chystá zavesiť hereckú kariéru na klinec

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Americký herec Johnny Depp, ktorý tento rok oslávil svoje 43-tie narodeniny, oznámil, že vo veku 50 rokov chce ukončiť svoju hereckú kariéru. Bojí sa totižto, že starnutie ...

10. aug 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Americký herec Johnny Depp, ktorý tento rok oslávil svoje 43-tie narodeniny, oznámil, že vo veku 50 rokov chce ukončiť svoju hereckú kariéru. Bojí sa totižto, že starnutie by mohlo ovplyvniť to, ako sa na neho pozerajú jeho fanúšikovia. "Ľudia hovoria, ako dobre na svoj vek vyzerám, ale čo sa stane, keď to pominie," pýta sa Depp.

Herec, ktorý sa predstavil aj vo filme Piráti Karibiku, nikdy nebol veľkým fanúšikom Hollywoodu. Vybral si život vo Francúzsku so svojou dlhoročnou partnerkou Vannesou Paradise a ich dvoma deťmi, sedemročnou Lily Rose a štvorročným Jackom. V súčasnosti rozmýšľa nad presťahovaním sa do Anglicka. V meste Bath si kúpil dom za viac ako 27,5 milióna korún a spolu s Paradise obiehajú okolité školy. Pár sa do mesta zamiloval počas nakrúcania filmu Čokoláda (2000), v ktorom si Depp zahral jednu z hlavných úloh.