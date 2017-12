Mick Jagger priznal, že bral hodiny spievania

BRATISLAVA 10. augusta (SITA/AFP) - Celých 35 rokov sa frontman britskej rockovej skupiny The Rolling Stones Mick Jagger hrdil tým, že zvláda náročné spevácke party bez akejkoľvek prípravy. Až doteraz.

10. aug 2006

"Radšej neskoro, ako nikdy," uviedol 63-ročný spevák v rozhovore pre Virgin Radio pred londýnskymi koncertmi, ktoré si kapela na turné A Bigger Bang naplánovala na 20. a 22. august. "Pred pár rokmi som mal niekoľko hodín spievania. Trocha tréningu a rozospievania naozaj pomôže. Vždy som hovoril všetkým mladým spevákom, že by mali chodiť na hodiny spievania, aj keď ja som na ne nechodil," povedal Jagger. "Počas našich koncertov spievam hodiny a hodiny a hlas sa unaví ako čokoľvek iné. Preto je potrebné poriadne sa rozospievať. Ja som sa naučil iba to, a zrejme mi to aj pomáha," dodal.