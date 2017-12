Robin Williams sa rozhodol liečiť svoju závislosť od alkoholu

10. aug 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 10. augusta (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Robin Williams sa rozhodol, že sa chce liečiť z alkoholizmu. V stredu to uviedla jeho hovorkyňa Mara Buxbaum. Tento 55-ročný herec pritom dokázal nepiť celých 20 rokov. "Opäť začal piť a rozhodol sa tento problém riešiť, aby bol on i jeho rodina v poriadku. Do práce sa vráti na jeseň, aby mohol podporiť svoj najnovší film," uviedla hovorkyňa v oficiálnom stanovisku. Buxbaum odmietla zverejniť akékoľvek ďalšie detaily. Williams sa v októbri predstaví vo filme Man of the Year. V novembri sa jeho hlas objaví v animovanom filme Happy Feet. Herec získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za film Dobrý Will Hunting (1997).