MÚZEÁ A VÝSTAVY

11. aug 2006 o 0:00

Jablkoň hrajú na všetkom, na čom sa dá hrať, aj na hustilke

Prvýkrát sa hudobníci skupiny Jablkoň objavujú na scéne v lete roku 1997. Uchvátili ľudí svojou nezvyčajnou dynamickou experimentálnou hudbou. Jablkoň ku svojej hre využíva rôzne nástroje od bežnej gitary, bubnov a trúbky cez basovú fúkaciu harmoniku až po hustilku a rôzne znejúce kovové predmety. Je obdivuhodné, na čo všetko sa dá pekne hrať. Dynamiku tejto hudby umocňujú hudobníci svojím spevom, tónmi a výkrikmi. Jablkoň sa na svojich koncertoch venujú nielen pesničkám, ale aj sólovej hre na gitaru. Do svojich koncertov zaraďujú skladby pre gitaru, ktoré interpretuje Martin Carvan a môže takto predviesť svoj talent. Pre návštevníkov koncertu je to vždy príjemné spestrenie.

Jablkoň - štvrtok 17. august, Letní kino, Střelecký ostrov, o 19.30. Foto - www.folktime.cz

(ani)



NÁRODNÍ MUZEUM

Fotografická výstava Pavla Pecháčka

Pohľadnice z našich karbónových pralesov (september)

Krásy a vzácnosti tropickej flóry v zbierkach Národného múzea (do 17. 9.)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Núbia v čase faraónov (do 29. 10.)

Stavby Mayov a Inkov. Výstava fotografií Dr. Edgara Knoblocha (do 1. 10.)

Kórejské tradície (do 24. 9.)

Tapa a netkané látky z tichomorských ostrovov (do 22. 10.)

POŠTOVNÍ MUZEUM

Pošta na Slovensku v 20. stor. (do 24. 9.)

KLUBOVÉ VEČERY

A KONCERTY

AGHARTA JAZZ CENTRUM

11. 8. Madfinger o 21.00

12. 8. Andrea Ruilova Quartet o 21.00

13. 8. Yvonne Sanchez Brazil Groove

o 21.00

14. 8. Matěj Benko Trio o 21.00

15. 8. Limited edition o 21.00

16. 8. Hot line o 21.00

17. 8. Aleš Duša Quartet o 21.00

PALÁC AKROPOLIS

11. 8. Spiritual DJ's o 23.00

12. 8. Beatcase night, DJ's Ghonzales + Tuco (UK) o 23.00

13. 8. Pro sound systém, DJ's Liquid A + Kryshpeen, Mc. Dr. Kary o 23.00

14. 8. DJ's Besta & Fall o 23.00

15. 8. Tuesday rap o 23.00

16. 8. The Models DJ's o 23.00

17. 8. DJ's Scarface & Supafly o 23.00

KLUB ROXY

11. 8. Studio Starnight o 22.00

12. 8. Bush o 22.00

14. 8. Free mondays o 20.00

15. - 17. 8. Midweek lounge o 22.00

ROCK CAFÉ

11. 8. Lost in life o 19.30

12. 8. Dr. Ring-Ding o 18.00

15. 8. Montezuma a Joe Satriani revival o 19.30

16. 8. Rybičky 48, One night band

o 19.30

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

11. 8. Vangelis & Kitaro - Oceán, Nebo a Zem o 20.00

11. 8. The Best Of The Křižík Fountain

o 22.00

11. 8. Queen - Good Bye Freddie

o 23.00

12. 8. Andrea Bocelli - Romanza

o 20.00

12. 8. Antonín Dvořák - Slovanské tance o 21.00

12. 8. Labutie jezero o 22.00

12. 8. Pearl Harbor - hudba z filmu

o 23.00

13. 8. Ottorino Respighi - Rímske fontány a pínie o 20.00

13. 8. London Symphony Orchestra hrá rock o 21.00

13. 8. The time of my Love-hudba z klasických baletov o 22.00

13. 8. Gladiátor - hudba z filmu o 23.00

14. 8. Al Bano - Carrisi (Concerto classico) o 20.00

14. 8. Slávne témy romantických koncertov o 21.00

14. 8. Láska a smrť vo filme - filmová hudba o 22.00

14. 8. Titanic - J. Horner - hudba z filmu o 23.00

15. 8. Šeherezáda, Poľovnícke tance, Kartinky o 20.00

15. 8. Vangelis - 1492: Dobytie raja

o 21.00

15. 8. Filmová hudba 20. storočia

o 23.00

16. 8. Romantické sláčiky o 20.00

16. 8. Trojica tenorov - Pavarotti, Carreras, Domingo o 21.00

16. 8. Labutie jezero o 22.00

16. 8. Yanni - relaxačná hudba o 23.00

17. 8. Vangelis - Dobytie raja 1492

o 20.00

17. 8. To najlepšie zo svetových muzikálov o 21.00

17. 8. The Best Of The Křižík Fountain

o 22.00

17. 8. Michael Jackson - Romantika

o 23.00

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO MARIONET

11. - 15. 8. Don Giovanni o 20.00

16. 8. Puppet Gala Performance o 17.00

16. 8. Kouzelná flétna o 20.00

17. 8. Don Giovanni o 20.00

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

15. 8. Maratón o 19.00

16. 8. Bez roucha aneb Ještě jednou ze zadu o 19.00

17. 8. Cikáni jdou do nebe o 19.00

IMAGE

11. - 13. 8. Black box o 20.00

14. - 17. 8. The best of Image o 20.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

SAZKA ARENA

6. a 7. 9. Madonna o 20.00

22. 9. Pearl Jam o 20.00 (jv)