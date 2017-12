Záhadné predmety pre príjemnú zábavu

Výstava sa so svojou koncepciou dôsledne zameriava na výber predmetov, ktoré sú pre dnešnú generáciu detí a mládeže, ale i dospelých už neobvyklé alebo priamo neznáme. Snaží sa predstaviť múzeum ako banku, uchovávajúcu historický odkaz z rôznych múzejných oborov, ktorý sa vhodnou prezentáciou môže stať pre návštevníkov nielen zaujímavým, ale i zábavným zážitkom. V priestoroch sály Detského múzea je pripravený výber takmer stovky predmetov, rozdelených do piatich celkov. To tu ještě nebylo aneb Víte či nevíte, k čemu co sloužilo? - Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelený trh 8. Múzeum je otvorené v ut - so od 9.00 do 17.00. FOTO - www.mzm.cz

(ani)