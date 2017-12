Putovanie Domom maďarských vín

Dom maďarských vín (Magyar Borok Háza) sa nachádza v samom srdci Budínskeho hradu. V reprezentatívnych priestoroch pivnice si môžete nielen prezrieť viac než 700 najrôznejších druhov vín z 22 maďarských vinárskych oblastí, ale z 55 druhov tohto vynikajúceho moku môžete aj ochutnať. Pri zakúpení vstupenky totiž dostanete do ruky pohárik, niečo malého na zahryznutie a plánik. Sami s pomocou vystavených tabuliek alebo so sprievodom sa potom môžete pustiť do objavovania tajomstva zázračnej chuti maďarských vín. Magyar Borok Háza - Szentháromság tér 6, otvorené denne od 12.00 do 20.00.