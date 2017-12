Viedeň

HUDBA - ROCK, POP,

11. aug 2006 o 0:00

Membránová strecha vo viedenskom Gürtli.

FOTO © COMPRESS



JAZZ A ETNO

Flex, Donaukanal/Schotternring,

12. 8. Kompressor: Jussi Pekka, Paul Yang, Thomas Grün, Philipp Blecha o 20.00

14. 8. Dub Club o 23.00

15. 8. Crazy - The electronic Tuesday

o 22.30

16. 8. London Calling. The return of the Underground Rock o 23.00

17. 8. Beat it o 23.00

Joe Zawinul's Birdland, Hotel Hilton

do 18. 8. Open Stage for Kons Cats

o 20.00

Fledermaus, Spiegelgasse 2

11. 8. Classic o 22.00

12. 8. Boogie Night, Disco Sound

o 22.00

13. 8. Freak out, Hippy - Flower-Power Party o 22.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

11. 8. Die Strottern & Peter Ahorner

o 19.30

12. 8. Yta Moreno Quartet o 19.30

16. 8. Meet the Monster o 19.30

17. 8. Meena Cryle & The Fillmore Blues Band o 19.30

RÔZNE PODUJATIA

do 13. 8. ImPulsTanz 2006 Vienna International Dance Festival

Volkstheater, Neustiftgasse 1

11. 8. Ismael Ivo & Takashi Kako (D/JP): "Apocalypse" o 21.00

Akademietheater, Lisztstrasse 1

12., 13. 8. Jérôme Bel (F): "Pichet Klunchun and myself" o 21.00

Schauspielhaus, Porzellangasse 19

11. 8. P.A.R.T.S.: An Evening with P.A.R.T.S. o 20.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 1. 10. Why Pictures Now

do 29. 10. Joseph Beuys

do 26. 11. Review - 25 rokov nadácie Österreichische Ludwig Stiftung

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

LETNÉ DIVADLÁ

A KABARET

Café Landmann, Dr.-Karl-Lueger-Ring 4

13. 8. Atrament a pero, scénická literatúra pri káve o 20.00

11. 8. Melange fatale o 20.00

Schönbrunner Schlosstheater, zámok Schönbrunn

do 27. 8. J. Strauss: Viedenská krv, opereta o 17.30

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

Z Gürtla je dnes zóna voľného času Vonkajší vzhľad západnej časti Gürtla sa v posledných rokoch zmenil od základov. Z neatraktívnej hlavnej dopravnej tepny sa stal pulzujúci životný priestor v srdci hlavného mesta. Tam, kde boli kedysi nevestince, je dnes zóna voľného času s akcentom na kultúru. Pútačom mimoriadneho druhu je membránová strecha nad námestím Urbana-Loritza. V Gürtli sa nachádza aj centrálna knižnica Hauptbücherei, ponúkajúca najmodernejšie služby pre čitateľov, rôzne prednášky a kultúrny program v architektonickom unikáte z roku 2002. Centrálna knižnica je založená na novom štrukturálnom princípe, tzv. college modele a zaujme nielen inovatívnym dizajnom, ale i bezproblémovým prístupom k informáciám, vzdelávaniu a kultúre pre všetky vrstvy obyvateľstva.

Oblúky Gürtla navrhnuté známym architektom viedenskej moderny Ottom Wagnerom boli zrekonštruované a prenajaté novým majiteľom. Reštaurácie, kluby, bary a rôzne kultúrne iniciatívy vytvárajú priestor vzájomnej komunikácie a ponúkajú miesto pre organizovanie alternatívnych projektov.

Nothing But Pleasure je o zábave, radosti, potešení a humore Výstava rakúskej nadácie Bawag Foundation pod názvom Nothing But Pleasure o drsnom humore a žartovnom umení predstavuje práce 22 medzinárodne renomovaných umelcov. Diela sa zaoberajú témami padania, potkýnania sa či stratou rovnováhy iným spôsobom. Názov výstavy Nothing But Pleasure je vyjadrením čistej zábavy pri pozorovaní týchto diel, ktoré si ľudia vždy radi opäť pozrú. Hlavnými hrdinami sú väčšinou obete náhody a univerzálnej gravitácie. Strata kontroly a balansu však môže pobaviť. Majstri drsného umenia ako slávny Buster Keaton virtuóznym spôsobom oslavujú vlastné zlyhanie a suverénne ignorujú paradoxnú súčasnosť poriadku a chaosu. Dánsky umelec Peter Land vo videoprojekcii The Lake (Jazero) vystrelí dieru do vlastnej loďky a potom trpezlivo, stoicky čaká na svoj zánik. Nemecký sochár Andreas Slominski za posledných 15 rokov vytvoril na tému padania diela všetkých veľkostí, foriem a materiálov. Agnus Fairhurst je zas majstrom tichých tónov. Jeho dielam sú ostré gestá cudzie, skúma oblasti prešľapov.

Výstava Nothing But Pleasure potrvá do 26. augusta. Je prístupná od pondelka do soboty v čase od 10.00 do 18.00 na ulici Tuchlauben 7. Vstup je zdarma.

Historické bludisko a detský labyrint v zámockom parku

V barokovej záhrade zámku Schönbrunn sprístupnili prednedávnom nové priestranstvo pre najmenších návštevníkov. Novinkou je aj labyrintík, ktorý je súčasťou zámockého bludiska, zahŕňajúci 14 tzv. hracích staníc. Prvé ihrisko pre detských návštevníkov Schönbrunnu sa rozprestiera na ploche 2460 m2 s napríklad netradičnou preliezačkou v tvare megavtáka (na snímke), spomínaným detským labyrintom a ďalšími atrakciami. Autorom detského zámockého ihriska je expert na danú oblasť Günter Beltzig, ktorý vytvoril inovatívny a zaujímavý svet hry a experimentu pre najmenších v parku Schönbrunnu.

V zámockom parku nájdu návštevníci aj historické bludisko z 18. storočia, ktoré je atrakciou celého parkového areálu. Bolo vytvorené v rokoch 1698 až 1740 a je zložené zo štyroch rôznych častí s centrálnym vyvýšeným pavilónom, z ktorého je výhľad na celý labyrint. Koncom 19. storočia bol postupne zničený. Až v roku 1999 začali spoločnosti Bundesgarten a Schloss Schönbrunn Kultur und Betriebsgesellschaft s tvorbou nového bludiska podľa historických predlôh. Rekonštrukčné práce boli len nedávno ukončené a návštevníci zámku Schönbrunn nájdu obnovený historický labyrint na ploche 1715 m2.

Zvieratá v Schönbrunne dostanú viac miestaZnáme zoo Schönbrunn prichádza s niekoľkými zmenami na zlepšenie života zvierat. Zväčšilo sa niekoľko ohradených plôch pre zvieratá, čím získali ľadové medvede možnosť kúpania sa a žirafy väčší výbeh. Zoologická záhrada v Schönbrunne, ako aj mnohé iné, bojuje v súčasnosti aj s priestorovými problémami, ktoré sa týkajú predovšetkým ľadových medveďov a opíc. Prioritou zoo Schönbrunn je zväčšenie priestorov pre týchto obyvateľov. V súčasnosti sú rozostavané výbehy pre ľudoopov v priestoroch bývalých filmových štúdií na Maxingstrasse. Ich životný priestor sa má rozrásť zo 110 až na takmer 1000 metrov štvorcových. Ľadové medvede by mali mať k dispozícii dvakrát toľko miesta a okrem toho aj nový vodopád.

Pandy v zoo Schönbrunn.

FOTO©JUTTA KIRCHNER



Peter Land - The Lake, 2000.

foto©Courtesy Galerie Nikolai Wallner Kodaň