14. aug 2006 o 9:00

Fatboy Slim - Why Try harder (The Greatest Hits)

Skint / Sony BMG

Keď vám chýbajú peniaze na platenie účtov alebo trpíte akútnou tvorivou krízou, vydajte výberovku svojich najväčších hitov. Ktovie, ktoré z toho platí na Normana Cooka, bývalého hráča v kapele The Housemartins, ktorý si už nejaký čas vraví Fatboy Slim. Určite však platí, že to je človek, ktorý spoluvytvoril zvuk súčasnej tanečnej hudby. Samozrejme, elektronickej. Hudobní kritici tomu vravia big beat, ostatným stačí, že na jeho novom výbere nájdete tie najznámejšie skladby z Cookovej tvorby. Hity ako The Rockafeller Skank, Praise You, Gangster Trippin či Sunset (Bird Of Pray). Skladby, ktoré dodnes vôbec nezostarli. A bez ktorých by deväťdesiate roky určite vyzerali inak.

Pharrell - In My Mind

Star Trak / EMI

Zázračný zjav súčasnej hudby. Pred pár rokmi o ňom vedelo iba pár vyvolených, dnes udáva tempo a smer populárnej hudby. Spolu s Chadom Hugom tvorí producentskú dvojicu The Neptunes, ktorej minimalistické a eklektické hudobné podklady sú rozpoznateľné už po pár tónoch. Preto je logické, že spoza mašiniek sa chcel presunúť aj za mikrofón. Najmä, keď má za sebou aj množstvo vokálových spoluprác. Jeho sólový album síce nie je žiadnym veľkým hudobným prelomom, napokon, vlastný tieň sa často prekračuje najťažšie, ale stále si drží veľmi luxusnú úroveň. Navyše, hostia ako Kanye West, Jay-Z, Gwen Stefani, Snoop Dog alebo Nelly mu dávajú dostatočný náboj. Ak chcete počuť súčasný zvuk R'n'B a rapu, siahnite sem.

Gulos Potrok - Záhorácka strela

TM Rekorc

Návod ako vypáliť rybník etablovaným slovenským raperom znie Záhorácka strela. Stačí sa vykašľať na pseudokomunitné pravidlá, prizvať si rôznych producentov, z ktorých prím drží nemecký Keyza Soze, primiešať guľometné frázovanie také typické pre londýnsky grime a pozerať sa, ako výsledný produkt prijme hip-hopová subkultúra. Bohužiaľ, mnoho zo šmirgľovo tvrdých slovenských raperov tento album nepochopí. Pretože je trochu inde ako zvyšok scény. A nielen rozpráva, ale i čosi vraví. Napriek niekoľkým zbytočným skladbám a nie vždy vyváženému zvuku a produkcii. Dvanásť namiesto dvadsiatich skladieb by úplne stačilo.

Dara Rolins - D1

Sony BMG

Z malého dievčatka po boku Karla Gotta vyrástla populárna speváčka a keďže Zvonky štěstí dnes už tak trblietavo nezvonia, vydala sa smerom k R'n'B, dance a soulu. Napomáha tomu producentské duo Kleník - Hádl i výpomoc ľudí ako Wich, Rytmus, Robo Papp či Tóno Popovič s Bratislavským komorným orchestrom. A vypomáhajú odušu. Pre priaznivcov reality šou Dara naservírovala i českú a slovenskú verziu "hymny" VyVolených. Našťastie v remixoch. Ak nebudete priveľmi počúvať, "čo" to vlastne Rolins na albume D1 spieva, môže sa vám to páčiť. V slovenskom strednom prúde sa každopádne nestratí. Otázne je, či sa to dá nazvať pochvalou. (tp)