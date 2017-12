CHRIS CORNER, U NÁS ZNÁMY AKO I AM X, BUDE PATRIŤ K HLAVNÝM HVIEZDAM FESTIVALU HODOKVAS Kabaret šoku v duchu písmena X

Nech hodí kameňom, kto poznal zvláštny projekt I AM X pred júlovou Pohodou. A teraz nech ním hodí ten, kto ich dnes ešte stále nepozná. Odvážne, no dosť výstižné slová použil pred dvoma rokmi recenzent na album Kiss + Swallow od I Am X na stránkach intern

14. aug 2006 o 11:00 Jana Kadlecová

Písmo: A - | A + 0 I AM X alias Chris Corner v minulosti pôsobil v kapele Sneaker Pimps. Dnes však dáva prednosť vlastnej tvorbe. FOTO – REUTERS etového servera zionmag. Nadšenie z vydareného objavu premklo nejedného náhodného i nenáhodného účastníka Cornerovho koncertu. Na Slovensku sa ich už pár uskutočnilo a ďalší čaká v piatok na multimediálnom festivale Hodokvas na piešťanskom letisku. Pod názvom I AM X sa skrýva sólový projekt Chrisa Cornera, člena britskej elektropopovej skupiny Sneaker Pimps. Keď čítate jeho vysvetlenie názvu, pred očami vám nevyh—nutne defiluje autista: „X je premenná, za ktorú sa dá dosadiť prakticky čokoľvek.“ Corner miluje matematiku a fyziku. Dokonca ju študoval. „Som detský, kreatívny, smutný? Som muž alebo žena?“ pýta sa v týždenníku Reflex. To keby sme tušili. Jedno je jasné, o tom, čo sa skrýva za bytosťou X sa môžeme už o pár dní presvedčiť. Vyziabnutý Chris Corner pôsobí na javisku naliehavo a rozrušene. Akoby sa snažil prekričať svoju detskú krásu - veď už si stihol zaúčinkovať aj ako model belgického magazínu. A tiež svoje pozadie - videá, ktorými testuje, čo zvládnu žalúdky jeho poslucháčov. Nie je to jeden z tých ľahkých testov, lebo na vizuáli, ktorý sprevádza Cornerove koncerty, si dáva X záležať. Otvorenosťou a brutalitou miestami pripomína porno. K tomu prelepené ústa a zaviazaný krk. Hodokvas, ktorý si hovorí multimediálny, by ho kľudne mohol vziať za svojho maskota. Film Cornera vždy priťahoval, a preto považoval za samozrejmosť, že „hudobný koncert by mal mať ešte nejaký výtvarný rozmer, ktorý však samotný koncert nesmie ničiť.“ Ak si to ešte stále nedokážete predstaviť, potrebujete obe extrémne polohy. Páchateľa aj obeť v jednej osobe. Za gymnastickými aj zvodnými pohybmi a zahmleným hlasom na pódiu sa často premieta násilie ako z úchylného domáceho videa. Tieto zábery podporujú jeho eroticky a tmavo nabitú hudbu, keď spieva napríklad „tvoja radosť je moja sklúčenosť“. Alebo videoklipy. K hitu Misile má dva. Keď spieva o tom, že prišla ako šíp, v jednom videu sa so Sue, druhou členkou projektu I AM X a Cornerovou partnerkou, uväzujú, kým v druhom ho ruky topia vo vani a cez pery má prelepenú pásku s výzvami Love me, potom Hate me a na záver Help me. On sám popisuje svoje koncerty ako niečo v štýle soundtracku z 80-tych rokov k Švankmajerovým filmom. Sledovať pána X so slečnou Sue na javisku je viac než len obyčajným hudobným zážitkom s vysokými, stúpajúcimi vokálmi a tancujúcou blonďavou divoškou. Akokoľvek perverzne sa snaží Corner pôsobiť, výraznejšia než mužská zhýralosť je jeho príchuť detskej hravosti. X-ových chúťok sa naozaj netreba báť.