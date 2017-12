Úrady zakázali zahraničné kreslené seriály

14. aug 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 14. augusta (SITA/AP) - Čínske úrady sa rozhodli zakázať zahraničné kreslené seriály v hlavnom vysielacom čase. Čínsky diváci si tak podľa rozhodnutia regulačného úradu od 1. septembra nebudú v čase od 17:00 do 20:00 môcť vychutnať seriály ako Simpsonovci, Pokémon či Mickey Mouse. Týmto rozhodnutím chce úrad pomôcť domácim štúdiám v presadzovaní domácej animovanej produkcie. V hlavom vysielacom čase tak dostane šancu napríklad kreslený Opičí kráľ. Zahraničné seriály, najmä z Japonska, sa u 250 miliónov čínskych detí tešia veľkej obľube. Aj preto sa domáce seriály presadzujú iba veľmi ťažko. Komunistické vedenie krajiny vyhlásilo, že je sklamané z prílišnej zahraničnej produkcie, najmä keď sa domáce štúdiá majú problém dostať do popredia. Aj napriek tomu, že zákaz nebol vydaný oficiálne, čínske médiá už informovali o novej programovej štruktúre. "Toto je zlé a krátkozraké riešenie, ktoré nevyrieši základné problémy čínskeho priemyslu v oblasti kreslených seriálov a filmov. Davy divákov, detí aj dospelých, tak budú musieť pasívne podporovať čínsku produkciu," napísal jeden z denníkov. Čínski animátori ročne vyprodukujú stovky hodín seriálov a filmov, no ich diela nie sú ničím výnimočné, pútavé či originálne. Väčšinou sa zameriavajú na tradičné povesti a príbehy o Opičom kráľovi. Postavičky ako Mickey Mouse či Pokémon preto nemajú v pôvodnej čínskej produkcii žiadnu vážnejšiu konkurenciu.

Nová kampaň čínskej vlády prišla práve v rozbehnutom projekte na sprísnenie kontroly nad populárnou kultúrou, vrátane filmov, časopisov či internetových stránok. Televízne stanice už dostali poučenie, že musia obmedziť vysielanie zahraničných programov, úplne z hlavného vysielacieho času vylúčiť horory. Okrem toho sa hlásatelia musia obliekať konzervatívnejšie a musia používať čo možno najmenej anglických výrazov. Väčšina kreslených seriálov na národnom televíznom okruhu pochádza z domácej produkcie. Menšie lokálne televízie však doposiaľ bez väčších problémov vysielali americké, japonské, kórejské či európske kreslené seriály nadabované do čínštiny. Úrady sa preto rozhodli, že najväčšie čínske filmové spoločnosti sa spoja, aby zahraničným seriálom vytvorili silnú a dobre financovanú konkurenciu. Vďaka vládnej iniciatíve už vzniklo 15 animátorských štúdií, nazvaných príhodne produkčné základne. "Dôvod regulácie je jasný. Má ochrániť domácu produkciu kreslených seriálov," uviedol Southern Metropolis. Ako denník ďalej uviedol, podľa najnovšej štúdie až 80 percent detí obľubuje zahraničné kreslené seriály a nemá rado tie domáce. Čínske štúdiá zamestnávajú stovky talentovaných animátorov, ktorí však vo väčšine prípadov pracujú na vedľajší úväzok pre zahraničné spoločnosti ako napríklad Walt Disney, Warner Bros. či mnohé ďalšie západné a japonské štúdiá.

Úrady už v roku 2000 vysielateľom nariadili, aby obmedzili vysielanie zahraničných kreslených seriálov, keďže trhu výrazne dominovala japonská produkcia. V roku 2004 sa toto nariadenie prestalo uplatňovať, keďže sa zistilo, že z celkového hlavného vysielacieho času zaberajú čínske seriály až 60 percent. Vo februári regulačný úrad opäť zasiahol, keď zakázal programy, ktoré v sebe spájajú animáciu a živé postavy. Dôvodom bola opäť ochrana domácich tvorcov, ktorí takúto techniku nevyužívajú. Vláda tiež ochraňuje hlavný filmový priemysel tým, že tvrdo limituje dovoz zahraničných titulov do distribučných sietí. Táto stratégia však iba podporuje rozrastanie čierneho trhu s nelegálnymi kópiami zahraničných filmov, ktorý tak zahraničné ako aj čínske filmové spoločnosti obviňujú z nízkych ziskov. V nedeľu čínski filmári obvinili televízne stanice z podpory čierneho trhu, keďže, ako vyhlásili, lokálni vysielatelia ročne odvysielajú až 1 500 nelegálne skopírovaných filmov. Peking sa však v ochrane populárnej kultúry nezameriava iba na filmový a televízny priemysel. V apríli vláda rozhodla, že nebude garantovať vydavateľské licencie pre zahraničné časopisy, aby podobne ako v iných prípadoch ochránila domáce tituly. Toto rozhodnutie prišlo v čase, keď sa na trh dostalo prvé a jediné vydanie čínskej verzie časopisu Rolling Stone.