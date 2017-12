Hollywoodsky Gejza - Ben Affleck

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Americký herec Benjamin Geza Affleck sa narodil 15. augusta 1972 v Berkeley, Kalifornia. Detstvo však prežil v Cambridge, v štáte Massachusetts, kam sa rodina presťahovala, ...

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Americký herec Benjamin Geza Affleck sa narodil 15. augusta 1972 v Berkeley, Kalifornia. Detstvo však prežil v Cambridge, v štáte Massachusetts, kam sa rodina presťahovala, keď mal tri roky. Jeho otec Tim Affleck pracoval ako sociálny pracovník, matka Chris pôsobila ako učiteľka. V súčasnosti sú rozvedení. Ben má mladšieho brata Caseyho, ktorý je rovnako hercom. Po otcovi im v žilách koluje írska, po matke škótska krv.

Ben chcel byť hercom odjakživa. Ako malý sa objavil v reklame na rýchloobčerstvenie spoločnosti Burger King. Svoj prvý stály angažmán dostal ako 8-ročný, keď účinkoval v seriáli The Voyage of the Mimi. Priateľa Matta Damona spoznal podľa jedného zdroja ešte na základne škole, podľa iného až na strednej. Spájalo ich zanietenie pre herectvo a zažali spolu navštevovať dramatický krúžok.

V 80-tych rokoch Affleck účinkoval napríklad vo filmoch Hands of a Stranger (1987) a The Second Voyage of the Mimi (1988). Ben maturoval na Cambridge Rindge and Latin High School v roku 1990. Neskôr pokračoval v štúdiu na University of Vermont, ale po prvom semestri ho vyhodili. Rozhodol sa preto skúsiť šťastie na Occidental College, ale vydržal tam iba rok. Dá sa povedať, že v tomto zmysle sa Damonovi, ktorý skončil Harvard, darilo podstatne viac.

V skutočnom svete filmu sa Affleck presadil až v roku 1993, keď ho obsadili do filmu Dazed and Confused, ktorý posunul vpred aj Millu Jovovich a Matthewa McConaugheya. Dovtedy sa objavoval skôr v nezávislých filmoch, ako Flákači (1995) alebo Hľadám Amy (1997). Oba však mali pre jeho kariéru veľký prínos. Úspech Bena v nezávislom filme však netrval dlho. Začal sa zamýšľať nad tým, prečo mu nikto neponúkol väčšiu rolu. Keďže Damon sa boril s rovnakým problémom, rozhodli sa napísať svoj vlastný scenár. Po jeho dokončení ho ukázali svojmu agentovi Patrickovi Whitesellovi a ten ho ďalej posunul niekoľkým hollywoodskym štúdiám. Scenár k filmu Dobrý Will Hunting napokon odkúpila spoločnosť Miramax za 600 000 dolárov. Film bol dokončený v roku 1997 a z dvojice Affleck-Damon sa stali miláčikovia filmového plátna. Snímka získala 9 nominácii na Oscara. Odvtedy si mohol Affleck role vyberať. V roku 1998 sa objavil v strhujúcom Armagedonne, kde sa stretol s hviezdnym Bruceom Willisom, Billym Bobom Thorntonom, či Liv Tyler. V tom istom roku predviedol svoje herecké umenie aj v snímke Zamilovaný Shakespeare, kde účinkovala napríklad Gwyneth Paltrow. Už v roku 2001 sa v kinách premietala vysokorozpočtová snímka Pearl Harbor, kde už Affleck nesmel chýbať.

Ani Benova cesta k vrcholu a sláve ale nebola celkom jednoduchá. Ako väčšina hercov, aj on účinkoval v menej známych filmoch. V 90-tych rokoch hral s Damonom napríklad v snímke Školské putá, neskôr vo filme Buffy, zabíjačka upírov. V polovici 90-tych rokov natočil film Dohra, hororovú snímku Office Killer, komédiu Going All the Way. Popri úspešných filmoch z rokov 1997 a 1998 prijal aj rolu vo Fantomovi, dráme 200 Cigarettes, romantickej komédii Živelná pohroma a dobrodružnej komédii Dogma.

Od roku 2000 sa spolu objavil v 22 filmoch. Zaujímavosťou je, že v roku 2001 naraz natáčal hneď štyri filmy - Pearl Harbor, Jay a mlčanlivý Bob vracajú úder, Changing Lanes (2002) a Najväčšia hrozba (2002). Do pamäte sa vryli aj filmy Riziko, Výplata, Láska s rizikom/Gigli a Otcom na plný úväzok. Affleck sa objavil aj v jednej z dokrútok dokumentu režiséra Michaela Moorea Fahrenheit 9/11. Súviselo to s jeho vehementnou podporou senátora Johna Kerryho v prezidentskej kampani 2004. Tento rok sa do kín dostane jeho film About Town.

V rokoch 1998 až 1999 chodil s herečkou Gwyneth Paltrow. Neskôr sa po dvoch rokoch vzťahu zasnúbil s herečkou a speváčkou Jennifer Lopez, ktorá preňho napísala skladbu Dear Ben. Neznášal, keď ho novinári prezývali Bennifer. V minulosti mal vzťahy s Cheyenne Rothman a Shoshonnou Lonstein. S manželkou, herečkou Jennifer Garner sa zosobášili 29. júna 2005 a 1. decembra toho istého roku sa im narodila dcéra Violet Anne Affleck, pre ktorú prestal fajčiť. S manželkou sa stretol už pri natáčaní filmov Pearl Harbor and Daredevil (2003), mohli však byť tri, keby režisér filmu Elektra (2005) nebol napokon z filmu vystrihol jeho scénu.

Okrem toho, že prestal fajčiť, v roku 2001 absolvoval odvykaciu liečbu na protialkoholickej liečebni v Malibu. Ben hovorí francúzsky, španielsky, dokonca sa učil po arabsky a je fanúšikom baseballového tímu Boston Red Sox.

V roku 1999 bol nominovaný na cenu Zlatá malina, v kategórii Najhorší filmový pár, ktorý vytvoril s Liv Tyler v Armageddone. Na túto cenu bol v rovnakej kategórii opäť nominovaný s Jennifer Lopez v roku 2004 za film Láska s rizikom/Gigli a dokonca aj vyhrali. O rok neskôr zavŕšil menej úspešnú časť svojej kariéry treťou nomináciou na Zlatú malinu v rovnakej kategórii za film Otcom na plný úväzok. V skutočnosti však porota nominovala Bena a dve jeho filmové partnerky - Jennifer Lopez a Liv Tyler. Do roku 2005 získal spolu päť nominácii na túto neobľúbenú cenu - tri v kategórii Najhorší herec, pričom dvakrát zvíťazil.

Na svojom konte má však okrem Zlatých malín aj cenu Humanitas Prize za film Dobrý Will Hunting, cenu za mimoriadny výkon vo filme Zamilovaný Shakespeare, Cenu kritikov filmovej asociácie za film Dobrý Will Hunting, za ktorý získal aj Cenu floridských filmových kritikov v kategórii Nováčik roka. Trhák mu vyniesol navyše Zlatý glóbus, Zlatý satelit, Oscara a iné ceny.

