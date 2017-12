Na metalový festival posilnia spoje

14. aug 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Pre metalový festival More Than Fest v rekreačnom stredisku Ružiná pri Lučenci posilní Železničná spoločnosť Slovensko vlaky. Ako informoval agentúru SITA riaditeľ Odboru komunikácie Železničná spoločnosť Slovenska Miloš Čikovský, vlaky budú posilnené medzi železničnými stanicami Fiľakovo – Zvolen od štvrtka 17. augusta do nedele 20. augusta. Celkom bude posilnených 12 osobných vlakov.