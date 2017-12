Christina Aguilera sa vracia ku koreňom

14. aug 2006 o 12:05 SITA

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Americká popová ikona Christina Aguilera v utorok vydáva svoj tretí štúdiový album s názvom Back To Basics, ktorým vzdáva hold hudbe, ktorá inšpirovala jej tvorbu. Album prináša moderné poňatie klasického džezu, soulu a blues z dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Album Back To Basics Aguileru znovu spojil s producentkou Lindou Perry. Na produkcii spolupracoval napríklad aj DJ Premier. Novinku už v éteri aj na televíznych obrazovkách predstavil pilotný singel Ain’t No Other Man. Videoklip k tejto piesni má na svojom konte štyri nominácie na tohtoročné MTV Video Music Awards, ktoré budú rozdávať 31. augusta v newyorskej Radio City Music Hall. Uchádza sa o titul: Najlepší videoklip roka, Najlepší videoklip ženskej interpretky, Najlepší popový videoklip a Najlepšia choreografia.

Na dvojalbume Back To Basics zaznie orchester, spevácke zbory, sláčikové kvarteto i džezové dychové nástroje. Pri nahrávaní zároveň použili techniku, ktorá umožnila dosiahnutie retro-zvuku a jemnej atmosféry. Medzi 22 skladbami, vrátane intra, sa objaví bluesová I Got Trouble aj moderná klubová pieseň Still Dirrty. Skladba Candy Man pripomína energické harmónie dievčenských skupín z tridsiatych a štyridsiatych rokov a Save Me From Myself je emocionálne obnaženou skladbou venovanou Christininmu manželovi. V skladbe Thank You, ktorá je venovaná fanúšikom, spája DJ Premier časti Genie In A Bottle s hovorenými odkazmi jej fanúšikov. "Týmto albumom sa snažím naplniť svoje predstavy. Mojimi vzormi sú Billie Holiday, Otis Redding, Etta James a Ella Fitzgerald… keď som bola malá, to bola pre mňa zábavná hudba," komentovala smerovanie albumu Aguilera.

Christina Aguilera je jednou z najuznávanejších speváčok posledného desaťročia. Na celom svete predala už viac ako 25 miliónov platní a štyri z jej singlov dosiahli prvé miesto hitparády časopisu Billboard Hot 100. Na svojom konte má tri ceny Grammy, jednu Latin Grammy a dva jej predchádzajúce albumy sa prebojovali medzi päť najpredávanejších v USA. Spolupracovala s mnohými slávnymi umelcami ako Herbie Hancock, Andrea Bocelli alebo Sean "Diddy" Combs.