Justin Timberlake má britských i indiánskych predkov

14. aug 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Americký popový spevák Justin Timberlake sa rozhodol, že preskúma svoj rodokmeň. Dopátral sa až k britskému vojakovi, ktorý pre lásku dezertoval z armády. Speváka veľmi zaujímal jeho pôvod a preto ho mimoriadne prekvapilo, že jeden z jeho britských predkov sa zamiloval do rodenej Američanky a v 18. storočí utiekol z armády, aby s ňou mohol začať nový život. "Študoval som svoj rodokmeň a mám britských predkov. Jeden z nich dokonca bojoval vo vojne, no neviem v ktorej. Z nej však utiekol, pretože sa zamiloval do Indiánky. A tam sa začína rodokmeň mojej rodiny," povedal 25-ročný Justin.