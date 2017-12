Johnny Depp musí chodiť na hodiny spevu

14. aug 2006 o 13:50 SITA

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Hollywoodsky herec Johnny Depp, známy z filmov Piráti Karibiku, na plátne síce môže vládnuť všetkým moriam, keď však ide o reálny život a hudbu, je to niečo úplne iné. Herca totiž poslal známy hudobný skladateľ Stephen Sondheim na hodiny spevu predtým, než mu dovolí účinkovať v muzikáli Oholený klenotník. Tento 76-ročný skladateľ je presvedčený, že Depp, ktorý hral v dvoch rockových kapelách a k úlohe kapitána Jacka Sparrowa v Pirátoch ho inšpiroval legendárny Keith Richards z The Rolling Stones, by bol pre nový muzikál priveľmi rokenrolový. A preto mu pred definitívnym súhlasom naordinoval niekoľko hodín spevu. "Chce si byť istý, že všetky verzie jeho diela budú také dobré, ako sa len dá," povedal skladateľov hovorca pre stránku Contactmusic. Johnny Depp prednedávnom nahral hudobný album s pirátskou tematikou. Pri nahrávaní mu pomohli hviezdy ako Bono, Bryan Ferry či Eliza Carthy.