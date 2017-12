Herečka Murino obraňuje kritizovaného Daniela Craiga

14. aug 2006 o 17:15 SITA

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - Nové dievča Jamesa Bonda - herečka Caterina Murino sa postavila na obranu svojho hereckého partnera Daniela Craiga. Craig sa totiž dostal pod paľbu kritiky, ktorá ho nepovažovala za vhodného filmového predstaviteľa svetoznámeho agenta Jamesa Bonda. Niekoľko filmových fanúšikov dokonca spísalo petíciu, v ktorej požadovali, aby dostal 38-ročný Brit "padáka".

Jeho kolegyňa z filmu Casino Royale (2006) však tvrdí, že ľudia nemajú pravdu a nedokážu Craiga doceniť. "V podstate sa teším, že ľudia o Danielovi hovoria škaredo. O to viac budú prekvapení, keď uvidia film," povedala sexi Talianka. "Daniel sa do úlohy Bonda dokonale vžil. Keď nikoho zabíja, je skutočným zabijakom a keď ma bozkával, bolo to veľmi skutočné a sexi," dodala Murino.