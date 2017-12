Radiohead s noblesou, hoci potichu

Od stredy je budapeštiansky ostrov sídlom jedného z najväč­ších európskych festivalov Pepsi Sziget. Po pozornom preštudovaní programu je nutné skonštatovať, že tento rok medzi to najpestrejšie v širšom okolí nepatrí.

15. aug 2006 o 9:30 KATARÍNA STAJANČOVÁ (Autorka je hudobná publicistka)

Thom Yorke, spevák kapely Radiohead. FOTO – MIROSLAV HUDÁK

Už štrnásty ročník festivalu prilákal desaťtisíce nadšencov, niektorých na celý týždeň, iných na jeden či pár dní. Vidieť sa i tak nedá všetko.

Vzhľadom na vzácnosť ich návštev v týchto končinách si sobotný dav nenechal ujsť britskú kapelu Radiohead. Headliner dňa, a súdiac podľa návštevnosti a reakcií aj hviezda celého festivalu, sa predstavil na hlavnom pódiu festivalu o deviatej večer.

Počas takmer dvojhodinového hrania priniesol Thom Yorke spolu s kolegami naživo zaujímavý prierez vlastnou tvorbou, začínajúc pri debute Pablo Honey, končiac ostatným (už nie práve ak­tuálnym) Hail to the Thief.

Odzneli skladby ako Idiotheque, Karma Police, No Surprises Paranoid Android či The Natio­nal Anthem. Profesionálne odohraté, decentne naservírované so zábavnými tancami a občasným „Thank You“.

Skupina si, bohužiaľ, väčšinu času držala od publika odstup a publikum sa tiež nedalo nazvať inak ako vlažné. Každý si síce pospevoval a v rámci priestorových možností a dynamiky produkcie sa aj pohojdával či kolísal, ale synergický efekt podobného davu využilo publikum maximálne na „senzusovské“ tlieskanie do rytmu v najnepríhodnej­ších chvíľach.

Pripomínalo to čakanie na vyvrcholenie. Avšak zbytočne, neprišlo. Samozrejme, ak sa nerozhodneme považovať zaň celý koncert, čo je vzhľadom na pomernú vyváženosť asi najschodnejšia cesta.

Pod nedostatky sa podpísal predovšetkým poddimenzovaný zvuk, v ktorom zanikal inak veľmi dobrý výkon Thoma Yorka. Otázka „Can you hear me?“ asi uprostred vystúpenia skutočne pripadala ako zlý vtip.

Keď pár minút pred jedenástou dozneli posledné tóny, masa festivalových návštevníkov zdvorilo zatlieskala, poďakovala a spokojne sa rozišla. Každý svojou cestou. Niektorí pokračovali ďalej v celotýždňovom programe, iní ponakúkali do ďalších zákutí ostrova a podaktorí sa vybrali priamou čiarou preč.

Nemožno sa čudovať, pobyt na ostrove mnohých ničím neočaril. Nepoučený návštevník narazil na stovky atrakcií a vskutku podivuhodných služieb (napríklad gynekologická ambulancia) a hudobné pódiá musel často poriadne hľadať.

Bohužiaľ, treba priznať, že Sziget nezaujal. Radiohead nesklamali, len ich koncert technici akoby odsabotovali.