Michael Palin sa opäť predstaví vo filme

BRATISLAVA 15. augusta (SITA/Reuters) - Britský herec Michael Palin sa po takmer desiatich rokoch opäť predstaví vo filme, pričom sekundovať mu pritom bude bývalý kolega z Lietajúceho cirkusu Montyho ...

15. aug 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA/Reuters) - Britský herec Michael Palin sa po takmer desiatich rokoch opäť predstaví vo filme, pričom sekundovať mu pritom bude bývalý kolega z Lietajúceho cirkusu Montyho Pythona Terry Gilliam. Šesťdesiattriročný Palin naposledy účinkoval vo filme Dravé zvery po boku Johna Cleeseho a Jamie Lee Curtis. Herec sa v poslednej dobe venoval cestopisným dokumentom. Režisér Gilliam chce práve Palinove bádateľské schopnosti pre nový projekt použiť. "Mike a ja sme hovorili o novom projekte. Chceli by sme nakrútiť film o známom škótskom bádateľovi Mungovi Parkovi. Nebude to komédia, aj napriek tomu by to malo byť vtipné. Bude to v podstate dobrodružný príbeh o chlapíkovi, ktorý sa musí správať ako zviera, aby prežil," uviedol Gilliam.