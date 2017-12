Tony Bennett oslávi svoje 80. narodeniny aj v Los Angeles

BRATISLAVA 15. augusta (SITA/AP) - Oslava 80. narodenín amerického speváka Tonyho Bennetta sa konala vo veľkom štýle. Na večierku plnom hviezd oslávil svoj veľký deň 3. augusta v New Yorku. Teraz sa oslavy ...

15. aug 2006 o 8:18 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA/AP) - Oslava 80. narodenín amerického speváka Tonyho Bennetta sa konala vo veľkom štýle. Na večierku plnom hviezd oslávil svoj veľký deň 3. augusta v New Yorku. Teraz sa oslavy presunú na západné pobrežie do Los Angeles. Hollywoodske hviezdy ako George Clooney, Paul Newman, Billy Crystal, Jack Nicholson a Bruce Willis usporiadajú 9. novembra v Kodak Theatre veľký charitatívny večierok s názvom Singers and Songs Celebrate Tony Bennett's 80th. Ako v pondelok ohlásil producent podujatia Lou Adler, na galavečierku vystúpi množstvo hviezd vrátane 13-násobného držiteľa ceny Grammy. Okrem vzdania holdu speváckej legende hostia prispejú aj na charitatívnu organizáciu Paula Newmana, ktorá pomáha deťom s vážnymi chorobami. "Tento večierok bude výnimočný nie len tým, že oslávi jeden z najväčších hudobných talentov nášho storočia Tonyho Bennetta, ale dá všetkým možnosť podporiť neuveriteľne podstatnú organizáciu Hole in the Wall Camps," uviedol Adler v stanovisku. Medzi hviezdami, ktoré sa zúčastnili oslavy v New Yorku, nechýbali ani Robert DeNiro, John Travolta, Kelly Preston, Katie Couric, Diana Krall, Elvis Costello, Harry Belafonte, Alec Baldwin, Donald Trump a Billie Jean King.