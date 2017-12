Legendárny bluesman Robert Johnson

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Bluesman Robert Johnson sa narodil 8. mája 1911 v meste Hazlehurst v americkom štáte Mississippi. Aj keď jeho životná cesta nebola dlhá, keďže zomrel 16. augusta 1938 v ...

15. aug 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Bluesman Robert Johnson sa narodil 8. mája 1911 v meste Hazlehurst v americkom štáte Mississippi. Aj keď jeho životná cesta nebola dlhá, keďže zomrel 16. augusta 1938 v mississippskom Greenwoode, časopis Rolling Stone ho v roku 2003 vyhlásil za piateho najlepšieho gitaristu všetkých čias. Ako bluesman pôsobil dlhé roky, ale preslávil sa až v posledných dvoch rokoch svojho života. Veľa osobností o ňom hovorí ako o najvplyvnejšom a najznámejšom hudobníkovi - predstaviteľovi jedného z prvých štýlov blues Delta Blues.

Svojou hudbou ovplyvnil najmä muzikantov ako Led Zeppelin, Bob Dylan, The Rolling Stones, U2 či Erica Claptona. Práve Clapton ho označil za najdôležitejšieho bluesmana, aký kedy žil. Johnsonov štýl zanechal stopy hlavne v rockovej hudbe. Práve vďaka nej sa stal legendou.

Jeho diskografiu tvorí 29 piesní z celkovo 41 trackov. Všetky spracoval počas dvoch nahrávaní. Prvé bolo v novembri 1936 v texaskom San Antoniu a druhé v júni 1937 v Dallase. Jeho tvorba vyšla v roku 1961 pod názvom King of the Delta. Ďalšie spracovanie bluesmanovej hudby Complete Records vydali v roku 1990 na dvoj-CD.

Úspech mu prinieslo spojenie s Howlin’ Wolfom, Sonny Boyom Williamsonom II a nevlastným synom Robertom "Juniorom" Lockwoodom. Z jeho piesní sú dodnes známe najmä Come on in My Kitchen, Love in Vain, Sweet Home Chicago, Crossroads Blues, Terraplane Blues, či I believe I’ll Dust My Room. Mnohé z nich sa dočkali aj cover-verzií v podaní najväčších osobností hudobného neba.

Počas svojho života Johnson veľa cestoval, a aj keď sa narodil ako farmár, k farmárčeniu sa nikdy nevrátil. V živote ho sprevádzali tri ženy. Prvá Virginia Travis umrela pri pôrode aj dieťaťom v apríli 1930, druhú si zobral rok na to. Volala sa Colletta Craft, bola rozvedená a mala tri deti. Túto opustil a poslednou bola Estella Coleman. Jej syna si vybral za jedného z členov skupiny a svojho žiaka. Po celý život od konca dvadsiatych rokov skrýval svoje umenie pred zvedavými očami a neprezradil ho ani Robertovi Jr. Aj nahrával vraj otočený tvárou k stene, aby nikto nevidel, ako si ladí gitaru a ako na nej hrá.

Život a smrť tohto muzikanta sú opradené legendami. Jedna tvrdí, že Johnson na krížnych cestách zapredal svoju dušu diablovi, ktorý mu za ňu daroval veľký talent. O jeho smrti existuje niekoľko príbehov. Jeden hovorí, že mu otrávili whisky strychnínom. Verzie sú však dve. Podľa jednej ho otrávila jeho žiarlivá priateľka a podľa druhej žiarlivý manžel jeho milenky. Johnson však nepodľahol otrave, ale následnému zápalu pľúc. Rozpráva sa aj o úmrtí na následky syfilisu. Legendy o predávaní duše sú na hudobnej scéne pomerne časté. Svoju dušu vraj zapredal aj Robertov menovec Tommy Johnson a dokonca aj husľový virtuóz Niccoló Paganini.

Spracované podľa: en.wikipedia.org, www.deltahaze.com, www.threedeuces.com, www.guitarz-for-ever.com.

dm;jd;xd