Kráľovná popmusic a Zlatá malina - Madonna

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Speváčka a herečka Madonna Louise Veronica Ciccone sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City neďaleko Detroitu, v americkom štáte Michigan. Má sedem súrodencov, z toho dvoch nevlastných. Jej otec bol pôvodom Talian, matka Kanaďanka. Zomrela na rakovinu prsníka, keď mala Madonna iba päť rokov. S otcom sa neskôr presťahovali do Rochestru, kde dokončila školu. Veľkou motiváciou v štúdiu pre ňu bolo, že za každú jednotku dostala 25 centov. Sústavné hádky s otcom a macochou však spôsobili, že v roku 1978 utiekla do New Yorku, kde sa chcela presadiť ako profesionálna tanečníčka. "Prvýkrát som cestovala lietadlom a taxíkom v čase, keď som prišla do New Yorku. V kabelke som mala 37 dolárov, ale bola to tá najlepšia vec, akú som v živote spravila," povedala o odchode z domu.

Študovala u renomovaného choreografa Alvina Aileya a v spolupráci s kabaretom Patricka Hernandeza vytvorila popovú tanečnú skupinu Breakfast Club. Neskôr sa spojila so Stephenom Brayom a nahrala niekoľko skladieb v disco štýle. V roku 1982 posunul newyorský producent a DJ Mark Kamins jej demo nahrávky spoločnosti Sire Records. Zakrátko na to sa presadila v hudobnom priemysle. Na trón slávy si zasadla v 80-tych rokoch, kedy vďaka miliónom predaných CD nosičov dominovala vo všetkých hudobných rebríčkoch. Pre mladú generáciu bola ikonou, staršiu skôr provokovala. Mnohí ju obviňovali z toho, že sa chce silou-mocou podobať Marilyn Monroe, iným prekážal sexuálny podtón vo všetkom, čo spravila. Na jej sebavedomí to ale nijako neubralo.

Ešte predtým, ako sa preslávila spevom, sa neúspešne pokúšala preraziť vo filmovom priemysle. V roku 1985 sa v kinách objavil film A Certain Sacrifice, ktorý natočila v roku 1979. Dostala zaň 100 dolárov a neskôr priznala, že ho natočila iba pre peniaze. Mnohé z jej ďalších filmov označili kritici za prepadáky a neraz ich Americká filmová akadémia nominovala na Zlatú malinu. Takmer všetky jej nasledujúce pokusy zažiariť na striebornom plátne kritika priam zmietla zo stola. Ani nasledujúci neúspech vo filme Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985) ju však od natáčania neodradil. Onedlho vznikol film Šanghajské prekvapenie, ktorý natočila s hercom Seanom Pennom. Za Penna sa po 8-mesačnej známosti vydala. Vzťah jej ale vydržal iba tri roky. Zakrátko vznikol aj film Kto je to dievča? a v roku 1989 Bloodhounds of Broadway. Rok 1990 odštartovala filmom Dick Tracy, a už o rok neskôr vznikol dokumentárny film S Madonnou v posteli. V 114-minútovom filme účinkovala s Oliviou Newton-John, Al Pacinom, Mattom Dillonom, Kevinom Costnerom, Warrenom Beattym, Antoniom Banderasom a inými hviezdami. Ani jej ďalší film pod názvom Veľké víťazstvo sa však za veľké víťazstvo považovať nedá. Po snímke Tiene a hmla nasledoval v roku 1993 Telo ako dôkaz. "Film bol brak, ale ja som v ňom bola skvelá," komentovala popová diva svoj výkon vo filme. Po snímkach Blue in the Face, Štyri izby, či Sex po telefóne nasledoval vrchol jej hereckej kariéry - muzikál Evita (1996) v réžii Alana Parkera. Vďaka tejto snímke získala prvý Zlatý Glóbus. Práve počas natáčania Evity otehotnela so svojím osobným trénerom Carlosom Leonom. Dcéra Lourdes Marie Ciccone Leon sa im narodila 16. septembra 1996. Ani tento vzťah však nevydržal dlho.

Filmy, ktoré nasledovali, už nikdy nedosiahli umeleckú hodnotu Evity a zaradili sa do početnej série prepadákov. Madonnino meno nechýba v titulkoch k filmom Junket Whore, Správna vec, "Príbeh pop music", krátkometrážnej akčnej komédii The Hire: Star a Dnes neumieraj. Posledným zo zbierky jej filmov je animovaný rodinný film z roku 2006 Arthur and the Minimoys, ktorý vznikol v réžii Luca Bessona.

Počas svojej doterajšej filmovej kariéry nazbierala päť nominácii na Zlatý glóbus a jeden vyhrala, dvakrát bola nominovaná na Grammy a dvakrát cenu skutočne vyhrala. Zlatých malín do košíka slávy nazbierala sedem a na ďalšie štyri bola nominovaná. Úspech zaznamenala aj na MTV Movie Award, kde bola trikrát nominovaná. Okrem toho vyhrala štyri ASCAP Awards (The American Society of Composers, Authors and Publishers Awards).

Madonna sa ale hlavne venovala speváckej kariére. Na svojom konte spolu so soundtrackmi 19 albumov, vďaka čomu sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Z jej tvorby sú známe najmä albumy Madonna, Like a Virgin, You Can Dance, I'm Breathless, Erotica, Bedtime Stories, Evita, Ray of Light, Music, American Life a Confessions on a Dance Floor.

Popularitu jej zabezpečili aj single Who's That Girl, Vogue, Bye Bye Baby, Don't Cry For Me Argentina, Frozen, Don't Tell Me, Die Another Day, duet so speváčkou Britney Spears Me Against The Music alebo Hung Up.

Madonna triumfuje vo svete hudby už od roku 1985, kedy získala svoje prvé Billboard Music Awards (BMA) a svojho prvého Zlatého Otta - cenu časopisu Bravo. O rok neskôr sa zviditeľnila na MTV Video Music Awards (MTV VMA) a American Music Awards (AWA). V ďalších rokoch víťazila v prestížnych hudobných súťažiach, ale čoraz viac aj verejných anketách. Videoklip k skladbe Papa Don't Preach sa vtedy stal najlepším americkým, ale aj svetovým videoklipom roku a na AWA zaň získala prvenstvo v kategórii Najlepší ženský spevácky výkon. V roku 1987 sa na vyhlasovaní cien ASCAP Pop Music Award (ASCAP PMA) stala hviezdou večera vďaka skladbe Live to Tell. Za piesne Live To Tell, Open Your Heart a La Isla Bonita získala BMI Pop Award v kategórii Najčastejšie hraná popová skladba.

V roku 1988 ju čitatelia časopisu Rolling Stones (RS) zvolili za najhoršiu speváčku, najhoršie oblečenú ženu sveta a zároveň najlepšiu umelkyňu a najlepšie oblečenú ženu showbiznisu. O rok neskôr bodoval jej videoklip Express Yourself, ktorý získal cenu Billboard Music Video Awards (BMVA) za Najlepší videoklip. Madonnu vtedy vyhlásili za najlepšiu hudobníčku a tanečníčku desaťročia. Rovnaké ocenenie si odniesla aj z MTV VMA. Navyše získala viacero ocenení na medzinárodnej úrovni.

Rok 1990 jej priniesol hneď niekoľko cien MTV VMA. Prvenstvo v kategóriách Najlepší strih, Najlepšia kamera a Najlepšia réžia získal jej videoklip k skladbe Vogue. Čitatelia časopisu RS rozhodli, že je to najlepší singel roku, ale aj, že Madonna je najlepšie oblečenou a najsexi ženou sveta. Jej koncertnú šnúru Blond Ambition World Tour označili kritici RS za najlepšie svetové turné roku.

V roku 1991 získala cenu RS Critics Awards na Najlepšie video k skladbe Justify My Love. Bodovala aj na AMA a MTV VMA. V Kanade jej udelili cenu Juno Award a v USA cenu AMFAR - Award of Courage. Vo Veľkej Británii v ten istý rok prevzala Smash Hits Award.

V roku 1992 sa stala vo Švédsku Najlepšou medzinárodnou interpretkou a získala tak cenu Rockbjörnen. V rovnakej kategórii dominovala aj v Taliansku na Telegatto Awards.

Rok 1993 znamenal pre Madonnu úspech najmä vďaka skladbe Rain. Speváčka a štáb okolo nej zožali úspech na MTV VMA. Jej album Erotica získal v ten istý rok víťazstvo medzi najhoršími obalmi k albumom.

V polovici 90-tych rokov vyhodnotila porota MTV VMA videoklip k jej skladbe Take a Bow za najlepší na svete. Na galavečere Vh1 Music Fashion Awards (Vh1 MFA) jej udelili cenu v kategórii Najlepšie oblečená umelkyňa. O rok neskôr znova preberala ocenenia BMA, ale aj Echo Awards (EA) v Nemecku a ASCAP Awards. V tom roku získala dve špeciálne ceny na MTV Latino Awards. Ďalší rok opäť rozšírila hranice impéria svojej slávy. Po EA a American Moviegoers' Awards so skladbou Don't Cry for Me Argentina, získala prvenstvá v Billboard Year-End Charts. Opakovane víťazila v MTV VMA, kde sa jej videoklip ku skladbe Ray of Light stal videoklipom roka, s najlepšou réžiou, strihom aj kamerou a video ku skladbe Frozen zasa videoklipom s najlepšími špeciálnymi efektmi. Na Vh1 MFA ju vyhlásili za najlepšie oblečenú umelkyňu a za najštýlovejšiu speváčku. V zbierke výstrednej Madonny nechýba ani Versace Award.

V roku 1999 ju RIAA (Recording Industry Association of America) ocenila titulom Najpredávanejšia rocková speváčka storočia a získala viac ako desiatku cien. Medzi známymi aj menej známe, ako Fryderyk Award (Poľsko), Danish Grammy Award (DGA, Dánsko), Playboy Award, Edison Award (EA, Holandsko), NRJ MA (Francúzsko) a iné. V prelomovom roku 2000 si siahla na Grammy Awards aj MTV Europe Music Awards.

V roku 2001 bodovala na Brit Awards a zbierku trofejí obohatila o Golden Giraffe Awards (Maďarsko), DGA, EA a iné. Podobe úspešné boli pre popovú kráľovnú roky 2002 a 2003, kedy sa v rámci hodnotenia AMA stala Najlepšou umelkyňou roka. V Španielsku odovzdali Najlepšej speváčke Shangay Awards aj za Najlepší album Confessions On A Dance Floor. O rok neskôr sa stala členkou Britskej siene slávy, získala NRJ MA za celoživotné dielo a viacero BMA.

Minulý rok možno hodnotiť ako menej úspešný, pretože Madonne sa ušla iba Billboard Backstage Pass Award (BBPA) za turné Re-Invention Tour. Tento rok už získala ceny Rockbjörnen, Pink Paper Award, NRJ MA, TRL Award, Brit Award, NME Award, Space Shower Music Video Award v Japonsku, Arion Music Award v Grécku, Amadeus Music Award (Rakúsko) a Popcorn Award (Maďarsko).

Počas života sa po Madonninom boku vystriedalo viacero mužov, medzi nimi aj Dennis Rodman, Warren Beatty či John Enos III. V roku 1999 sa zoznámila s britským režisérom Guyom Ritchom, ktorého si po roku známosti vzala. Syna Rocca mu porodila 10. augusta v roku 2000.

Madonna sa niekoľko rokov hlási ku kabalistike, no aj toto jej gesto sa stretlo skôr s kritikou a obvineniami, že ide iba o marketingový ťah. V poslednom čase sa však čoraz viac špekuluje o tom, že sa od kabalistiky odklonila. Okrem spevu sa v posledných rokoch venuje aj písaniu kníh pre deti a vo voľnom čase rada jazdí na koni. V súčasnosti žije s rodinou v Londýne.

