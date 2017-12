Nová kráľovná - Christina Aguilera

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Americká popová ikona - žena, ktorej hlas má podľa odborníkov rozsah štyri oktávy, Christina Aguilera sa narodila 18. decembra 1980 v newyorskom Staten Islande. Christina ...

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Americká popová ikona - žena, ktorej hlas má podľa odborníkov rozsah štyri oktávy, Christina Aguilera sa narodila 18. decembra 1980 v newyorskom Staten Islande. Christina Maria Aguilera prišla na svet do manželstva seržanta americkej armády Fausta Wagnera Xaviera Aguileru a Shelly Loraine Fidler. Zatiaľ čo jej otec sa narodil v ekvádorskom Guayaquil, starý otec z matkinej strany bol Nemec a stará matka mala predkov v Anglicku, Írsku a Holandsku. Keď sa zosobášili, Shelly mala 20 rokov a Fausto takmer 32. Keď mala Christina šesť alebo sedem rokov, rodičia sa rozviedli a matka vzala ju a jej mladšiu sestru Rachel k starej matke do Pittsburghu, kde žili v robotníckej štvrti Rochester. Shelly sa neskôr vydala za paramedika Jima Kearnsa.

Spevácke danosti malej Christiny ako prvá objavila stará mama. Christina, ktorá chcela byť odmalička speváčkou, vyrastala obdivujúc umelkyne ako Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Etta James, Judy Garland, Madonna, Whitney Houston, Janet Jackson alebo Mariah Carey. Ako dieťa vystupovala na miestnych večierkoch a zapájala sa do speváckych súťaží. Už čoskoro si získala pozornosť médií, ktoré ju začali označovať za "malé dievča s veľkým hlasom." 15. marca 1990 sa objavila v súťaži Star Search, kde sa predviedla s piesňou A Sunday Kind of Love Etty James, ale neuspela. Vrátila sa teda domov a rovnakú pieseň zaspievala v programe Wake Up with Larry Richert pittsburghskej televízie KDKA-TV. Vtedy sa mnoho divákov vyjadrovalo s nadšením na adresu desaťročného dievčatka, ktoré "znie ako 20-ročná žena." Počas dospievania v Pittsburghu si Aguilera zaspievala národnú hymnu pred zápasmi hokejového tímu Pittsburgh Penguins, futbalistov Pittsburgh Steelers i bejzbalistov Pittsburgh Pirates. V jedenástich rokoch bola najmladšou osobou v histórii, ktorá spievala národnú hymnu pred veľkým športovým podujatím. Prvým významnejším krokom bol pre ňu začiatok účinkovania v programe The New Mickey Mouse Club spoločnosti Disney Channel v roku 1993. Práve tam sa zoznámila s Britney Spears, Justinom Timberlakeom, JC Chasezom, Rhonou Bennett, Ryanom Goslingom alebo Keri Russell. Aguilera sa vraj kvôli Justinovi neustále hádala s Britney. Ona však klebety rázne poprela so slovami, že je hrdá na všetko, čo Britney dosiahla. Po skončení show, v roku 1994 začala Aguilera nahrávať demá v snahe získať nahrávaciu zmluvu. Na nahrávke piesne Run to You speváčky Whitney Houston, ktorú v roku 1998 urobila na starý kazetový rekordér vo svojej kúpeľni, zaspievala plným hlasom "vysoké E". Potom naspievala skladbu Reflection pre animovaný film Mulan (1998) spoločnosti Disney. To ju napokon v priebehu jediného týždňa priviedlo k zmluve so spoločnosťou RCA Records. Reflection dosiahla vrchol Top 20 hitparády Adult Contemporary Singles Chart a v roku 1999 bola nominovaná na Zlatý glóbus ako Najlepšia pôvodná filmová pieseň.

Jej eponymický debutový album Christina Aguilera vyšiel v USA v roku 1999. Dosiahol vrchol Billboard 200 i kanadskej Album chart a len v USA sa ho predalo viac ako osem miliónov kópií. Single Genie in a Bottle, What a Girl Wants a Come on Over Baby (All I Want Is You) počas rokov 1999 a 2000 postupne víťazili v Billboard Hot 100 a pieseň I Turn to You sa dostala na piatu priečku. V roku 2000 získala Aguilera Grammy v kategórii Najlepší nováčik a zároveň bola nominovaná v kategórii Najlepší popový ženský spevácky výkon za pieseň Genie in a Bottle.

Koncom roka 2000 Aguilera prvýkrát prezentovala svoje "latinskoamerické dedičstvo" a pokračujúc v trende vtedajšieho latino-popu vydala svoj prvý španielsky album Mi Reflejo. Na nahrávke sa objavili španielske verzie piesní z jej debutu, ale aj nové skladby, ktoré vyšli len v španielčine. Album dosiahol Top 30 hitparády Billboard 200 a prvú priečku Latin album chart. V roku 2001 vyniesol Aguilere cenu Latin Grammy v kategórii Najlepší ženský popový album. Singel Falsas Esperanzas z albumu sa dostal do Top 40 v Argentíne. V tom čase prijala ponuku na spoluprácu s Rickym Martinom - nahrali spolu duet Nobody Wants to Be Lonely z jeho albumu Sound Loaded. Pieseň sa dostala do Top 5 v Británii i Nemecku a bodovala aj v ďalších krajinách. V roku 2001 nahrala spolu s Lil' Kim, Myou a P!nk remake skladby Lady Marmalade, ktorú pôvodne v roku 1975 naspievala Patti LaBelle. Pieseň z oscarového filmového muzikálu Moulin Rouge! sa stala jednotkou na celom svete. Štvorica za ňu navyše získala v roku 2002 Grammy v kategórii Najlepšia popová vokálna spolupráca. Pýšiť sa môžu aj dvoma MTV Video Music Awards 2001 - Najlepší videoklip roka a Najlepšia pieseň zo soundtracku.

Aj keď Christinin debutový album na celom svete prijali veľmi dobre, nebola spokojná s hudbou ani imidžom, ktorý pre ňu vytvoril jej manažment. V tom čase ju totiž zaraďovali k takzvanému bubblegum-popu. Ona však verejne vyhlasovala, že jej ďalší album bude hlbší - hudobne i textovo. Neobmedzený vplyv jej exkluzívneho osobného manažéra Stevea Kurtza na otázky jej umeleckého smerovania ju viedol k snahe nájsť legálny spôsob, ako s ním ukončiť spoluprácu. V októbri 2000 teda Aguilera podala na súd Žiadosť o zrušenie jeho plnej moci s odôvodnením, že má nevhodný, neprimeraný a neúčelný vplyv na jej profesionálne aktivity a navyše ju podvádza. Podľa predložených dokumentov Kurtz nechránil jej práva a záujmy. Namiesto toho sa na jej náklady riadil svojimi vlastnými záujmami. Žiadosť podala, keď zistila, že Kurtz využíva väčšiu časť jej ziskov, ako mu podľa zmluvy prislúchalo a platil ďalších manažérov, aby mu asistovali. Zároveň požiadala na California State Labor Commission, aby ich zmluvu anulovali. Po ukončení spolupráce s Kurtzom najala Irvinga Azoffa. Zmeny v manažmente priniesli zmenu aj do spôsobu, akým Aguileru prezentovali i to, akú hudbu mala ďalej robiť.

Jej druhý album v angličtine Stripped vyšiel s oneskorením v októbri 2002. Na väčšine piesní zo Stripped sa podieľala aj ako autorka. Album odrážal vplyvy najrôznejších hudobných štýlov, vrátane r'n'b, gospelu, soulu, balád, pop-rocku, hip-hopu a džezu. Kritici ale nahrávku neprijali s rovnakým nadšením ako jej debut. Budovaním nového imidžu dokonca Christina zatienila svoje vokály, ktoré začali ľudia prehliadať sledujúc len jej provokatívny vzhľad. Po vydaní album nafotila série fotografií pre časopisy ako Maxim, Rolling Stone alebo CosmoGirl!. Objavili sa medzi nimi aj zábery, na ktorých bola takmer alebo úplne odhalená. Vytrvalo však odmietala, že by za touto zmenou stála snaha o čo najväčšiu publicitu s tvrdením, že tento imidž lepšie odráža jej skutočnú osobnosť. V tomto čase označovala samu seba ako Xtinu s tvrdením, že odráža jej "temnejšie ja." Napokon jej ale tento roztopašný imidž skôr uškodil - zatiaľ čo videoklip Dirrty sa stal na MTV obrovským hitom a uspel aj v hitparádach po celom svete, medzi singlami v USA pieseň prepadla. Album dosiahol Top 5 v Británii, USA i Kanade, napriek tomu bol považovaný za neúspech. Druhý singel Beautiful sa stal obrovským rádiovým hitom, ale ďalšie tri single: Fighter, Can't Hold Us Down s Lil' Kim a The Voice Within, ktoré vyšli počas nasledujúcich dvoch rokov, dosiahli len "priemerné úspechy". Album Stripped sa v rebríčkoch albumov v USA a Británii udržal až do roku 2004 - v USA sa ho predalo viac ako štyri milióny kusov, čím sa v koncoročnej hitparáde časopisu Billboard dostal na desiate miesto. Po celom svete sa vraj predalo približne 12 miliónov kusov albumu Stripped. Christina je spoluautorkou piesne Miss Independent - druhého singla Kelly Clarkson - víťazky prvého ročníka súťaže American Idol z roku 2002. Aguilera bola podľa Billboardu najúspešnejšou interpretkou roka 2003. V júni sa pridala k Justinovi Timberlakeovi v záverečnej (americkej) časti jeho medzinárodného Justified tour. Táto časť turné sa prezentovala pod spoločným názvom Justified & Stripped tour. Posledný štvrťrok strávila na samostatnom medzinárodnom turné Stripped tour - najlepšie zarábajúcom koncertnom turné roka. V tom čase si nechala vlasy nafarbiť na čierno. Úspech turné vyústil do plánov na americké pokračovanie, ktoré malo odštartovať v polovici roka 2004. Napokon sa ale nič nekonalo, keďže Aguilera si presilila hlasivky. Klebetilo sa ale aj o tom, že nebol záujem o lístky a speváčka nemala dostatok nového materiálu, ktorý by mohla prezentovať.

Počas vystúpenia na odovzdávaní MTV Video Music Awards 2003 Aguilera na pódiu pobozkala "kráľovnú popu" Madonnu. Médiá si ale viac všímali Madonnin bozk s Britney Spears. V januári 2004 britský časopis pre mužov ZOO uviedol, že Aguilera je pravdepodobne bisexuálka a obľubuje náhodný sex.

Postupne sa ale Christina rozhodla prezentovať zrelší imidž, čo sa stretlo s uznaním verejnosti i kritikov. Vlasy si prefarbila na cherry-blonde a nahrala džingel Hello pre reklamy spoločnosti Mercedes-Benz a stala sa novou tvárou tohto výrobcu automobilov. Krátko na to sa nechala ostrihať a znovu zmenila farbu - tento raz na blond. Vzhľad á la Marilyn Monroe priviedol mnohých k názoru, že spolu s Ditou Von Teese, Gwen Stefani a Ashley Judd je zástankyňou návratu hollywoodskeho glamour vzhľadu dvadsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia. Koncom leta 2004 vydala dva single: Car Wash s Missy Elliott na soundtrack k animovanému filmu Shark Tale a Tilt Ya Head Back s Nellym. Ani jeden sa však v USA neuchytil - vo zvyšku sveta ale zaznamenali úspechy. V novembri 2004 vyšlo jej prvé live-DVD Stripped Live in the UK. Koncom decembra predstavila parfum Xpose, ktorý sa ale dal zohnať len v niektorých európskych krajinách.

V roku 2005 spolupracovala s džezmenom Herbiem Hancockom - na jeho album Possibilities, ktorý vyšiel v auguste toho istého roku, spolu nahrali cover-verziu piesne A Song for You Leona Russella. Aguilera a Hancock sa ocitli aj medzi nominovanými na cenu Grammy v kategórii Najlepšia spolupráca s vokálmi. V rámci osláv 50. výročia sa vrátila do Mickey Mouse Clubu, kde sa predstavila s piesňou When You Wish upon a Star. Začiatkom roka 2006 vyšla pieseň Somos Novios (It's Impossible), ktorú nahrala s Andreom Bocellim na jeho album Amore. Už od začiatku svojej kariéry sa angažuje v oblasti dobročinnosti.

Dnes vychádza jej tretí štúdiový album s názvom Back To Basics. Vzdáva ním hold hudbe, ktorá inšpirovala jej tvorbu. Nahrávka prináša moderné poňatie klasického džezu, soulu a blues z dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Back To Basics Aguileru znovu spojil s producentkou Lindou Perry - niekdajšou speváčkou skupiny 4 Non Blondes. Na produkcii spolupracovali aj DJ Premier a Mark Ronson. Novinku už v éteri aj na televíznych obrazovkách predstavil pilotný singel Ain’t No Other Man. Videoklip k tejto piesni získal ešte pred vydaním albumu štyri nominácie na tohtoročné MTV Video Music Awards, ktoré budú rozdávať 31. augusta v newyorskej Radio City Music Hall. Uchádza sa o titul: Najlepší videoklip roka, Najlepší videoklip ženskej interpretky, Najlepší popový videoklip a Najlepšia choreografia.

Na dvojalbume Back To Basics zaznie orchester, spevácke zbory, sláčikové kvarteto i džezové dychové nástroje. Pri nahrávaní zároveň použili techniku, ktorá umožnila dosiahnutie retro-zvuku a jemnej atmosféry. Medzi 22 skladbami, vrátane intra, sa objaví bluesová I Got Trouble aj moderná klubová pieseň Still Dirrty. Skladba Candy Man pripomína energické harmónie dievčenských skupín z tridsiatych a štyridsiatych rokov a Save Me From Myself je emocionálne obnaženou skladbou venovanou Christininmu manželovi. V skladbe Thank You, ktorá je venovaná fanúšikom, spája DJ Premier časti Genie In A Bottle s hovorenými odkazmi jej fanúšikov.

Okrem troch oficiálnych štúdiových albumov a španielskej nahrávky Mi Reflejo má Christina na svojom konte aj vianočný album My Kind of Christmas (2000) a neoficiálny album Just Be Free (2001). Ten bez jej vedomia vznikol z demo-nahrávok, ktoré nahrala ako 14-ročná. Na rok 2007 ohlásila vydanie druhého španielskeho albumu, ktorý je zatiaľ bez názvu. Prezradila však, že prinesie niekoľko piesní z najnovšieho albumu Back To Basics a nový materiál. Vydala aj tri DVD. V roku 1999 vyšla "autobiografická prezentácia" Genie Gets Her Wish. O rok neskôr špeciál spoločnosti ABC My Reflection (2000). V roku 2004 uviedla svoje prvé live-DVD Stripped Live in the UK, ktoré vzniklo počas koncertu v londýnskej Wembley Arene.

Christina dva roky chodila s brooklynským tanečníkom Jorge Santosom, ale v septembri 2001 sa rozišli. O tomto vzťahu vznikli dve piesne: Infatuation a Loving Me 4 Me. Koncom roka 2002 sa dala dokopy s hudobným manažérom Jordanom Bratmanom. Po takmer trojročnom vzťahu sa vo februári 2005 zasnúbili a 19. novembra 2005 v Napa Valley sa vzali. Jordan ju o roku požiadal s platinovým prsteňom, ktorý zdobí päťkarátový diamant. Medzi 130 hosťami na ich svadbe boli aj Sharon Stone a Justin Timberlake.

