Arctic Monkeys sľubujú s novým albumom aj posun

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Nezávislá britská rocková skupina Arctic Monkeys upozornila svojich nedočkavých fanúšikov, že jej očakávaný album nebude mať veľa spoločného s ich debutovým dielom. Svojrázna ...

15. aug 2006 o 14:25 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Nezávislá britská rocková skupina Arctic Monkeys upozornila svojich nedočkavých fanúšikov, že jej očakávaný album nebude mať veľa spoločného s ich debutovým dielom. Svojrázna štvorica si získala po celom svete množstvo priaznivcov aj vďaka tomu, že v textoch piesní často opisuje svoje detstvo v Sheffielde na severe Anglicka. Na textoch nových piesní sa však rozhodol spolupracovať aj bubeník Matt Helders, ktorý vyhlásil, že nový album bude úplne odlišný. Debutový Whatever People Say I Am That's What I'm Not sa zapísal do hudobnej histórie aj tým, že sa stal najrýchlejšie predávaným debutom. "Nemyslím, že by sme sa chceli opakovať, takže sa opakovať nebudeme. Zmenili sme témy, ale stále to bude o súčasných veciach a o ľuďoch, ktorých sme stretli," povedal.