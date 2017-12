Kevin Federline založil nahrávaciu spoločnosť

15. aug 2006 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 15. augusta (SITA) - Manžel americkej popovej princeznej Britney Spears Kevin Federline založil vlastnú nahrávaciu spoločnosť, pretože ako vyhlásil, hudobný priemysel iba jednostranne urážal prípravu jeho hudobného debutu. Tento nádejný raper verí, že jeho spoločnosť Federation Records sa už čoskoro stane veľmi úspešná. Prvá nahrávka, ktorá pod novou značkou vyjde, bude Federlinov singel Lose Control. "Kevin sa rozhodol, že sa stane slávnejší ako jeho manželka. No potom, ako ho odborníci počuli spievať, zrazu nebol nikto, kto by sa ho ujal a jeho album vydal," povedal zdroj pre britský denník The Sun.